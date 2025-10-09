OM : « C’est dingue », les 18 ME les mieux dépensés du mercato

Malgré les doutes de nombreux observateurs sur ce dossier, l’OM n’a pas hésité à payer 18 millions d’euros pour recruter Timothy Weah cet été. Un investissement risqué mais qui s’avère payant pour le moment.

A la recherche d’un joueur polyvalent capable de jouer latéral droit ou latéral gauche et même de dépanner un cran plus haut sur le terrain, l’Olympique de Marseille a jeté son dévolu sur Timothy Weah cet été. Très rapidement dès le mois de juillet, le club phocéen a identifié l’international américain de la Juventus Turin comme sa priorité à ce poste. Un renfort ardemment souhaité par Roberto De Zerbi, conscient de l’importance de disposer dans son effectif d’un joueur aussi polyvalent et par ailleurs habitué au haut niveau (45 sélections avec les USA, 16 matchs de Ligue des Champions).

Timothy Weah justifie le prix de son transfert

La Juventus Turin n’a fait aucun cadeau à l’OM, contraint de payer 18 millions d’euros pour s’offrir le joueur formé au Paris Saint-Germain. Un tarif exorbitant aux yeux de Nicolas Filhol, initialement très sceptique sur le transfert de Timothy Weah à l’OM. Néanmoins, le journaliste de FC Marseille le concède, il a totalement changé d’avis depuis la performance XXL de l’ancien Lillois face au Real Madrid le 16 septembre dernier.

« Timothy Weah a clairement raté ses débuts pour moi. Poids du transfert, feuilleton du transfert, fils de, joueur formé au PSG qui était remplaçant à Lille et à la Juventus… Je trouvais que 18 millions d’euros pour un joueur comme ça, c’était très cher. Il peut jouer à tous les postes mais sur les premiers matchs, je l’ai vu moyen voire mauvais à tous les postes. Je n'étais vraiment pas emballé mais depuis Madrid, il m’a retourné le cerveau. Contre le Real, il s’est lâché et maintenant tu te dis que tu peux le mettre latéral droit, latéral gauche, ça passe. C’est dingue. C’est un joueur qui va tellement servir à De Zerbi. Il va le soulager à plusieurs postes, il peut le changer tout le temps. C’est un joker, c’est une bonne recrue » avoue le journaliste de FC Marseille, qui a ravalé ses critiques et son scepticisme face à l’adaptation finalement réussie de Timothy Weah.

Brillant face au Real en tant qu’ailier gauche, l’Américain livrait quelques jours plus tard une prestation de haut niveau contre le PSG en tant que… latéral droit. L’ancien de la Juventus Turin s’est depuis imposé comme un titulaire important aux yeux de Roberto De Zerbi, quel que soit le poste.