OM : Longoria a une mission titanesque après sa suspension

Suspendu six mois par la LFP début février pour ses propos tenus contre l’arbitrage français, Pablo Longoria va faire son grand retour ce lundi au conseil d’administration de la Ligue.
Pablo Longoria a mangé son pain noir et il l’a sans doute mérité, mais voilà que le président de l’Olympique de Marseille
arrive au bout de sa suspension. Sanctionné pour ses propos tenus à Auxerre le 22 février dernier, le dirigeant espagnol avait notamment hurlé à la « corruption »
dans les travées de l’Abbé Deschamps après une défaite 3-0 de son équipe en Bourgogne. Pablo Longoria avait regretté ses propos, mais cela n’avait pas empêché la commission de discipline de la LFP de lui infliger une suspension colossale de six mois.
Cette sanction le privait de vestiaire d’arbitre et de joueurs mais aussi de conseil d’administration de la Ligue. RMC précise toutefois que cette suspension de Pablo Longoria arrive enfin à son terme. Ce lundi, le président de l’OM sera aux côtés des autres membres de ce conseil d’administration de la Ligue. Le dirigeant espagnol n’y fera pas de la figuration. Et pour cause, la radio rappelle que l’Olympique de Marseille s’est clairement positionné ces derniers jours comme un opposant assumé de Vincent Labrune et de Nasser Al-Khelaïfi par l’intermédiaire de son patron Frank McCourt.
Un retour à la LFP au moment crucial
L’homme d’affaires américain s’est associé à Joseph Oughourlian afin de critiquer la gestion de la LFP et l’échec de la gouvernance actuelle. C’est dans ce contexte et avec cette position clairement affichée et assumée de l’OM que Pablo Longoria
, qui a pourtant voté pour Vincent Labrune lors des dernières élections présidentielles de la LFP, va faire son grand retour. Ce lundi à 17 heures, le conseil d’administration de la LFP se réunira pour permettre la désignations des membres du bureau. A plus long terme, on peut penser que le président olympien tentera au maximum de pousser pour un changement de gouvernance, comme le souhaite son patron Frank McCourt. Avec cette fin de suspension, le dirigeant espagnol va en tout cas retrouver de l’influence dans les instances, ce qui ne sera pas pour lui déplaire.