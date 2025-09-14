OM : Longoria a une mission titanesque après sa suspension

Suspendu six mois par la LFP début février pour ses propos tenus contre l’arbitrage français, Pablo Longoria va faire son grand retour ce lundi au conseil d’administration de la Ligue.

« corruption » dans les travées de l’Abbé Deschamps après une défaite 3-0 de son équipe en Bourgogne. Pablo Longoria avait regretté ses propos, mais cela n’avait pas empêché la commission de discipline de la LFP de lui infliger une suspension colossale de six mois. Pablo Longoria a mangé son pain noir et il l’a sans doute mérité, mais voilà que le président de l’Olympique de Marseille arrive au bout de sa suspension. Sanctionné pour ses propos tenus à Auxerre le 22 février dernier, le dirigeant espagnol avait notamment hurlé à ladans les travées de l’Abbé Deschamps après une défaite 3-0 de son équipe en Bourgogne. Pablo Longoria avait regretté ses propos, mais cela n’avait pas empêché la commission de discipline de la LFP de lui infliger une suspension colossale de six mois.

Cette sanction le privait de vestiaire d’arbitre et de joueurs mais aussi de conseil d’administration de la Ligue. RMC précise toutefois que cette suspension de Pablo Longoria arrive enfin à son terme. Ce lundi, le président de l’OM sera aux côtés des autres membres de ce conseil d’administration de la Ligue. Le dirigeant espagnol n’y fera pas de la figuration. Et pour cause, la radio rappelle que l’Olympique de Marseille s’est clairement positionné ces derniers jours comme un opposant assumé de Vincent Labrune et de Nasser Al-Khelaïfi par l’intermédiaire de son patron Frank McCourt.

Un retour à la LFP au moment crucial