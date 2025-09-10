OM : Longoria couronné avec ses 194 transferts

L’Olympique de Marseille a encore vécu un mercato agité. Le club de la cité phocéenne a voulu se renforcer en vue de participer durablement à la Ligue des champions cette saison. Depuis l’arrivée de Pablo Longoria, l’OM est le club français ayant connu le plus de mouvements sur le mercato.

Débarqué en tant que directeur du football à l’ Olympique de Marseille en août 2020, Pablo Longoria s’est désormais imposé comme la figure de proue du club de la cité phocéenne. L’Espagnol a pour mission de glaner un titre avec l’OM, chose qui n’a plus été faite depuis 2012. Depuis le début du règne de Pablo Longoria, les mouvements au sein du club du Sud de la France se sont multipliés. Ce mercredi, le site Transfermarkt dévoile que l’Olympique Marseille est le club ayant connu le plus d’activité sur le mercato dans l’hexagone.

L’OM, l’hyperactif du mercato