OM : Longoria couronné avec ses 194 transferts

L’Olympique de Marseille a encore vécu un mercato agité. Le
club de la cité phocéenne a voulu se renforcer en vue de participer durablement à la Ligue des
champions cette saison. Depuis l’arrivée de Pablo Longoria, l’OM est le club
français ayant connu le plus de mouvements sur le mercato.
Débarqué en tant que directeur du football à l’Olympique de
Marseille
en août 2020, Pablo Longoria s’est désormais imposé comme la figure
de proue du club de la cité phocéenne. L’Espagnol a pour mission de glaner un
titre avec l’OM, chose qui n’a plus été faite depuis 2012. Depuis le début du règne
de Pablo Longoria, les mouvements au sein du club du Sud de la France se sont
multipliés. Ce mercredi, le site Transfermarkt dévoile que l’Olympique Marseille
est le club ayant connu le plus d’activité sur le mercato dans l’hexagone.
L’OM, l’hyperactif du mercato
Depuis l’été 2020, l’Olympique de Marseille a enregistré plus
de 194 transferts
. Personne ne fait mieux en France. Transfermarkt
précise que
depuis la saison 2020/2021, l’OM a conclu 88 arrivées. Seul le Pau FC et l’USL Dunkerque
ont enregistré plus d’arrivants. Côté départ, l’OM se place comme le dixième
club en France avec 106 joueurs qui ont quitté le club sur cette période. Au total,
cela représente 194 transferts, ce qui place le club de la cité phocéenne sur
la première place du podium. Cependant, le dauphin de la dernière saison de Ligue
1 n’est pas le club ayant dépensé le plus sur le mercato depuis l’arrivée de
Pablo Longoria. Le PSG (1,1 milliard) et le Stade Rennais (539 millions) ont
plus investi que l’OM (501 millions). Encore cet été, Pablo Longoria ne s’est
pas caché sur le mercato avec plus de 96 millions d’euros investis. Sur ce marché
estival, le club provençal a recruté plus de 12 éléments supplémentaires
pour tenter de répondre aux exigences de Roberto De Zerbi. Des efforts financiers validés par Frank McCourt, mais qui vont devoir se concrétiser par de bons résultats en Ligue des champions, mais également en Ligue 1 où le démarrage de l'OM a été laborieux.