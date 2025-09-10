ICONSPORT_268106_0025

OM : Longoria couronné avec ses 194 transferts

OM10 sept. , 15:00
parNathan Hanini
L’Olympique de Marseille a encore vécu un mercato agité. Le club de la cité phocéenne a voulu se renforcer en vue de participer durablement à la Ligue des champions cette saison. Depuis l’arrivée de Pablo Longoria, l’OM est le club français ayant connu le plus de mouvements sur le mercato.
Débarqué en tant que directeur du football à l’Olympique de Marseille en août 2020, Pablo Longoria s’est désormais imposé comme la figure de proue du club de la cité phocéenne. L’Espagnol a pour mission de glaner un titre avec l’OM, chose qui n’a plus été faite depuis 2012. Depuis le début du règne de Pablo Longoria, les mouvements au sein du club du Sud de la France se sont multipliés. Ce mercredi, le site Transfermarkt dévoile que l’Olympique Marseille est le club ayant connu le plus d’activité sur le mercato dans l’hexagone.

L’OM, l’hyperactif du mercato

Depuis l’été 2020, l’Olympique de Marseille a enregistré plus de 194 transferts. Personne ne fait mieux en France. Transfermarkt précise que depuis la saison 2020/2021, l’OM a conclu 88 arrivées. Seul le Pau FC et l’USL Dunkerque ont enregistré plus d’arrivants. Côté départ, l’OM se place comme le dixième club en France avec 106 joueurs qui ont quitté le club sur cette période. Au total, cela représente 194 transferts, ce qui place le club de la cité phocéenne sur la première place du podium. Cependant, le dauphin de la dernière saison de Ligue 1 n’est pas le club ayant dépensé le plus sur le mercato depuis l’arrivée de Pablo Longoria. Le PSG (1,1 milliard) et le Stade Rennais (539 millions) ont plus investi que l’OM (501 millions). Encore cet été, Pablo Longoria ne s’est pas caché sur le mercato avec plus de 96 millions d’euros investis. Sur ce marché estival, le club provençal a recruté plus de 12 éléments supplémentaires pour tenter de répondre aux exigences de Roberto De Zerbi. Des efforts financiers validés par Frank McCourt, mais qui vont devoir se concrétiser par de bons résultats en Ligue des champions, mais également en Ligue 1 où le démarrage de l'OM a été laborieux. 
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

