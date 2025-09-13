Matt O'Riley

OM : Un an et c’est tout, cette recrue ne restera pas

OM13 sept. , 21:30
parEric Bethsy
Prêté sans option d’achat par Brighton cet été, Matt O’Riley ne s’éternisera pas à l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain sait qu’il repartira en Angleterre la saison prochaine puisque le manager des Seagulls Fabian Hürzeler attend déjà son retour.
Rassuré après sa nette victoire face à Lorient (4-0) vendredi, l’Olympique de Marseille attendra tout de même une autre adversité pour juger ses recrues. Des Merlus rapidement réduits à 10 après l’exclusion de Darlin Yongwa (10e) n’ont pas représenté un test solide pour les nouveaux venus comme Matt O’Riley. Laissé sur le banc des remplaçants au coup d’envoi, le milieu de terrain a été lancé juste avant la mi-temps pour remplacer Amine Gouiri, blessé après un geste non maîtrisé de Bamo Meïté.
Une entrée prometteuse pour l’international danois que l’on retrouvera peut-être contre le Real Madrid en Ligue des Champions mardi, puis face au Paris Saint-Germain cinq jours plus tard en championnat. De bonnes prestations dans des rendez-vous aussi importants pourraient lui permettre de gagner les faveurs de Roberto De Zerbi. Reste à savoir si l’entraîneur marseillais envisage d’installer dans son onze un joueur destiné à partir l’été prochain.
A son retour, il aura une nouvelle opportunité
- Fabian Hürzeler
Pour rappel, aucune option d’achat n’a été négociée avec Brighton pour le prêt du milieu de terrain. Le manager des Seagulls Fabian Hürzeler a donc prévu de le récupérer la saison prochaine.« Nous avions quatre joueurs pour un seul poste. C’est important que chacun ait le temps de jeu nécessaire pour progresser, a expliqué le coach de Brighton à la presse anglaise. Je suis très content d’avoir travaillé avec Matt, nous avons une bonne relation et nous allons suivre ce qu’il fera à Marseille. C’est une belle expérience pour lui, et je suis sûr qu’à son retour, il aura une nouvelle opportunité de nous montrer qu’il peut nous aider. » Au moins, les dirigeants marseillais sont fixés.
