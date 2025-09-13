OM : Aguerd envoie Balerdi au placard

Nayef Aguerd a fêté sa première avec l’OM par un but et une prestation très solide contre Lorient. De quoi faire de l’international marocain le nouveau taulier de la défense marseillaise à la place de Leonardo Balerdi.

Recruté par l’Olympique de Marseille dans les 48 dernières heures du mercato, Nayef Aguerd a disputé son premier match sous les couleurs phocéennes ce vendredi face à Lorient. Contre un promu limité et très vite réduit à dix, l’ancien défenseur central du Stade Rennais et de West Ham a affiché une prestation de patron. Souverain dans le jeu aérien, fort dans les duels et buteur pour couronner le tout, Nayef Aguerd a donné un premier aperçu de ce qu’il pouvait apporter à l’OM.

Il n’en fallait pas davantage pour s’imposer -déjà- comme le nouveau patron de la défense olympienne. Un rôle jusqu’ici réservé au capitaine Leonardo Balerdi, mais les choses ont de grandes chances de changer selon Tidiany M’Bow.

« Je pense en voyant le profil d’Aguerd, son expérience, sa tranquillité qu’il doit être le joueur de base. Je pense que c’est le meilleur défenseur de l’équipe. Pourtant, j’aime beaucoup Medina, je parlais de lui avant qu’il signe à l’OM. Je disais d’ailleurs que sur l’aspect purement défensif, je le trouvais meilleur que Balerdi. Je pense que Pavard par rapport à tout ce qu’il peut apporter, le côté hybride de son jeu, va aussi être utile » a d’abord lancé le chroniqueur du Winamax FC lors de l’émission de ce samedi, avant de poursuivre.

Nayef Aguerd, déjà le taulier à l'OM

« Mais celui qui doit être le commandant, c’est Aguerd. Et c’est d’autant plus le cas que Aguerd comme Pavard, vont être très importants dans le jeu aérien. Car lorsque tu vas aller chercher ce pressing haut avec des équipes qui vont être obligés de jouer long, ce sont les défenseurs qui vont être sollicités et qui doivent gagner les duels. Je pense que dans cette idée, Aguerd est essentiel, Pavard me semble essentiel, Medina peut-être un peu moins. Mais dans tous les cas, la place de Balerdi n’est pas évidente » a analysé notre confrère.

Reste maintenant à voir ce que Roberto De Zerbi pensera de tout cela, et si l’entraîneur de l’OM parviendra à faire jouer son capitaine argentin avec Aguerd et Pavard. Quoi qu’il en soit, le secteur défensif de Marseille a une autre allure que celui de la saison dernière et personne ne s’en plaindra sur la Canebière. Sans doute pas Balerdi lui-même, bien que l’Argentin va devoir cravacher pour regagner sa place à présent.