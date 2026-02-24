OM : Longoria bientôt patron de la Juventus ?

Pablo Longoria, le président de l'OM fonce vers la Juventus
Mis en retrait au profit de Medhi Benatia, Pablo Longoria n’accepte pas son déclassement. Le président de l’Olympique de Marseille veut claquer la porte. Ça tombe bien, un poste se libère au sein d’une grosse écurie européenne que l’Espagnol connaît très bien.
Quel avenir pour Pablo Longoria ? Dans son esprit, le dirigeant ne se voit pas rester à l’Olympique de Marseille. Le président marseillais n’a pas digéré le choix fort de Frank MCourt. Rappelons que le propriétaire du club phocéen a empêché le départ de Medhi Benatia en lui confiant des pouvoirs élargis. Le directeur du football a maintenant la main sur tout le secteur sportif, tandis que Pablo Longoria se voit cantonné à un simple rôle institutionnel. Un déclassement difficile à vivre pour le président déterminé à claquer la porte.
Celui que l’on considérait comme le binôme de Medhi Benatia veut quitter l’Olympique de Marseille et se tient sûrement à l’affût d’une belle opportunité. Ça tombe bien, un bon poste pourrait se libérer dans les mois à venir. Et pas n’importe où puisque l’on parle de la Juventus Turin. Chez les Bianconeri, dont Pablo Longoria a été recruteur, c’est Damien Comolli qui risque de prendre la porte. Le journaliste Giovanni Albanese affirme que le président directeur général serait menacé en cas de non-qualification pour la Ligue des Champions.

C’est effectivement le scénario qui se dessine puisque la Vieille Dame occupe seulement la cinquième place de Serie A au terme de la 26e journée. Un classement décevant et dont le Français est jugé responsable à cause d’un recrutement raté et de l’échec de l’entraîneur Igor Tudor, à qu’il a fallu payer des indemnités de départ après ses résultats insuffisants. C’est peut-être une aubaine pour Pablo Longoria. Mais en attendant, le président olympien devra officiellement se séparer de l’Olympique de Marseille. Le divorce n'est pas si simple en raison de son rôle de représentant à l’European Football Clubs et surtout au conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel.
