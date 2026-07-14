OM : Leverkusen dit oui à Marseille pour Terrier

OM : Leverkusen dit oui à Marseille pour Terrier

OM14 juil. , 18:40
parCorentin Facy
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En quête de renforts dans le secteur offensif, l’OM a coché le nom de Martin Terrier, qui sort d’une saison délicate en Allemagne. Bonne nouvelle pour le club phocéen dans ce dossier, le Bayer Leverkusen est vendeur.
Le mercato est officiellement lancé à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen est sur le point de finaliser deux ventes. Les départs de Mason Greenwood à Fenerbahçe et d’Hamed Traoré du côté du Genoa sont finalisés. Cela va permettre à Stéphane Richard et à Grégory Lorenzi d’alléger la masse salariale, en plus de renflouer un peu les caisses. Ces deux départs ne suffisent évidemment pas puisque l’OM doit continuer de vendre, mais ils permettent tout de même d’avancer sur certains dossiers dans le sens des arrivées. En attaque, il est notamment question de compenser le départ de Greenwood et ceux potentiels d’Aubameyang et/ou de Gouiri.
Marseille a coché le nom de Martin Terrier, en manque de temps de jeu au Bayer Leverkusen, où il sort d’une saison délicate. Sous contrat jusqu’en juin 2030 avec le club allemand, l’ancien Rennais n’est pas contre l’idée de revenir en France pour se relancer. Cela tombe bien, le média Bild affirme que le Bayer Leverkusen est également vendeur. Le champion d’Allemagne 2024 ne souhaite pas retenir Martin Terrier coûte que coûte et se montrera attentif aux offres qui arriveront sur la table cet été. Un signal positif pour l’Olympique de Marseille, qui s’intéresse de très près à l’ancien joueur du LOSC ou encore de l’OL.
Le Stade Rennais, qui a vu martin Terrier exploser au Roazhon Park, suit également la situation de près. Le natif d’Armentières est valorisé par Transfermarkt à 8 millions d’euros. Une somme correcte pour un joueur qui a déjà fait ses preuves en Ligue 1 et qui est dans la force de l’âge. A 29 ans, Martin Terrier serait de toute évidence l’un des tauliers de l’attaque de l’OM version Bruno Genesio. L’ex-entraîneur de Lille a d’ores et déjà validé cette piste. Reste maintenant à voir si l’Olympique de Marseille parviendra à la finaliser lors de ce mercato, malgré les nombreuses contraintes financières du club olympien.
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Mon pronostic : France 3 - 1 Espagne (2 buts de Michael Olise et 1 but de Kylian Mbappé - Pour l'Espagne : 1 but de Lamine Yamal). Allez Les Bleus !!!!!!

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Lamine Yamal chauffe les Bleus à 3h de France-Espagne

Lors du dernier match on avait une défense : T.Hernandez - Lenglet - Konaté - Kalulu. Je pense que ce soir ce sera très très différent avec Digne - Upamecano - Saliba - Koundé

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CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
76342446742945
2Lens logo
Lens
70342248663531
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
61341879523715
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
603418610534013
5Olympique Marseille logo
O. Marseille
593418511634518
6Rennes logo
Rennes
5934178959509
7Monaco logo
Monaco
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8Strasbourg logo
Strasbourg
533415811584711
9Lorient logo
Lorient
45341112114851-3
10Toulouse logo
Toulouse
44331281347461
11Paris logo
Paris
44341111124750-3
12Brest logo
Brest
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Angers SCO
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Le Havre
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