EdF : « On est foutus », il annonce l’élimination de la France

L’équipe de France s’avance vers un énorme défi ce mardi soir en demi-finale de Coupe du monde. Les Bleus devront battre l’Espagne pour se qualifier en finale et une victoire face à la Roja représenterait un exploit monumental selon Bruce Grannec.

Après avoir disposé de la Suède, du Paraguay et du Maroc lors des tours précédents, le niveau d’adversité va s’élever de façon considérable pour l’équipe de France ce mardi soir en demi-finale de la Coupe du monde 2026. Les joueurs de Didier Deschamps retrouvent l’Espagne sur leur route, un adversaire qui ne leur a pas réussi à l’Euro 2024 puis à la Ligue des Nations en 2025. L’espoir est tout de même de rigueur de voir, ce mardi soir, les Bleus afficher un visage différent et enfin battre la Roja. L’équipe de France a des arguments qu’elle n’avait pas par le passé, avec une attaque de feu et une défense centrale plus solide que jamais. Il n’empêche que battre l’Espagne sera un exploit monumental selon Bruce Grannec.

Pour le streamer, qui s’est exprimé à ce sujet dans l’émission Hors-Jeu sur Twitch, l’équipe de Luis de la Fuente est bien plus complète que les Bleus et demeure l’immense favori de cette première demi-finale. « L’Espagne a eu plus d’adversité que la France sur son parcours et pour le coup, ils ont neutralisé tout le monde. L’Espagne peut anesthésier quasiment toutes les équipes du monde. Pour moi, l’Espagne peut neutraliser n’importe qui, c’est leur style de jeu. S’ils sont dans un bon jour et que les joueurs devant sont dans un bon jour, ils peuvent terminer n’importe quelle équipe, c’est factuel… S’il y a une grande Espagne ce soir, on est foutus. C’est mon avis » assume Bruce Grannec avant de poursuivre son explication.

« Si tu mets la France à 400% contre l’Espagne à 400%, l’Espagne s’en sortira car techniquement et collectivement, personne ne peut rivaliser avec eux. Après la bonne nouvelle, c’est que l’on a pas une Espagne à 400% dans la Coupe du monde pour l’instant. Si ce soir, l’Espagne monte le curseurs, ça peut être très compliqué pour l’équipe de France. Mais ce n’est pas infaillible car pour l’instant, trois ou quatre gros joueurs pour eux ne font pas une grande Coupe du monde » estime le streamer, convaincu que l’Espagne a encore une réelle longueur d’avance sur la France dans le jeu et collectivement. Aux coéquipiers de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé de démontrer le contraire dans quelques heures à Dallas.