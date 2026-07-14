Lamine Yamal chauffe les Bleus à 3h de France-Espagne

L’équipe de France affronte l’Espagne ce mardi soir en demi-finale de Coupe du monde. Un match pour lequel Lamine Yamal sera de toute évidence le principal danger à surveiller pour les Bleus.

Battue par l’Espagne en 2024 à l’Euro puis en 2025 à la Ligue des Nations, l’équipe de France espère prendre sa revanche ce mardi en demi-finale de Coupe du monde à Dallas. Le rapport de force s’est un peu inversé ces deux dernières années avec des Bleus plus redoutables que jamais, porté par leur incroyable trio offensif Mbappé-Dembélé-Olise . En face, les Espagnols sont moins fringuants que lors des dernières compétitions. Symbole de cette Roja en perte de vitesse : Lamine Yamal, qui a démarré la compétition blessé et qui peine à retrouver son meilleur niveau.

Cela n’empêche pas l’ailier du FC Barcelone d’aborder ce choc face à la France avec une jauge de confiance à son maximum. La preuve, à trois heures du coup d’envoi du match, Lamine Yamal vient de poster des photos de ses deux exploits face aux Bleus : son bijou à l’Euro 2024 et son doublé en Ligue des Nations en 2025. Un beau moyen de faire monter la pression et de montrer à l’équipe de France que même s’il n’est pas dans la forme de sa vie depuis le début de la compétition, Lamine Yamal a bien l’intention de répondre présent face à Lucas Digne. Le défenseur d’Aston Villa, en passe de signer au Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival, sera attendu au tournant pour tenter de contrer l’ailier catalan.