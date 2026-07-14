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Photo RC Lens

Lens recrute Michal Skoras pour 6 millions d'euros

Lens14 juil. , 18:45
parCorentin Facy
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Le RC Lens a officialisé ce mardi la signature de Michal Skoras. L’international polonais de 26 ans rejoint les Sang et Or pour 6 millions d’euros.
« Le profil de Michał est parfaitement Lens compatible. Son goût du travail et son sens du collectif collent à notre ADN. Son dynamisme et ses qualités techniques lui permettent d’être performant comme piston ou ailier. Cette polyvalence sera un atout pour l’équipe. À 26 ans, il a déjà une expérience intéressante puisqu’il a disputé près de 50 matchs européens et participé à deux compétitions internationales majeures avec la Pologne. Michał s’inscrit dans la lignée des nombreux joueurs polonais passés par le Racing. Hâte de le voir charbonner sous nos couleurs ! »  a précisé sur le site officiel du RCL le directeur sportif Jean-Louis Leca.
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Lamine Yamal chauffe les Bleus à 3h de France-Espagne

Lors du dernier match on avait une défense : T.Hernandez - Lenglet - Konaté - Kalulu. Je pense que ce soir ce sera très très différent avec Digne - Upamecano - Saliba - Koundé

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Ce qui est factuel c'est que l'Espagne est passé à 2 doigts d'une déconvenue à 2 reprises (+en groupe) et contre des nations bien moins équipées que nous.

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He oui nous on a pas les moyens de se payer le GRAND Jun-ho Bae !!!

France-Espagne : Les compos (21h sur M6 et BeInSports1)

les pingoins qui joue avec des français et qui nous insulte : hiro de puta .

Ligue 1

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5934178959509
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