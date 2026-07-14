Lens recrute Michal Skoras pour 6 millions d'euros

Le RC Lens a officialisé ce mardi la signature de Michal Skoras. L’international polonais de 26 ans rejoint les Sang et Or pour 6 millions d’euros.

« Le profil de Michał est parfaitement Lens compatible. Son goût du travail et son sens du collectif collent à notre ADN. Son dynamisme et ses qualités techniques lui permettent d’être performant comme piston ou ailier. Cette polyvalence sera un atout pour l’équipe. À 26 ans, il a déjà une expérience intéressante puisqu’il a disputé près de 50 matchs européens et participé à deux compétitions internationales majeures avec la Pologne. Michał s’inscrit dans la lignée des nombreux joueurs polonais passés par le Racing. Hâte de le voir charbonner sous nos couleurs ! » a précisé sur le site officiel du RCL le directeur sportif Jean-Louis Leca.