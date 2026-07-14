OM : Le vendre cet été, ce serait du génie

OM : Le vendre cet été, ce serait du génie

OM14 juil. , 16:40
parGuillaume Conte
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Grégory Lorenzi n'a pas une mission facile pour son arrivée à l'OM, avec le besoin de vendre des joueurs qui ne font pas rêver les clubs acheteurs. C'est le cas de Geoffrey Kondogbia.
Avec Benjamin Pavard et désormais Mason Greenwood, l’OM est en train de réussir sa mission de se défaire des gros salaires. Il reste encore du travail tout de même, notamment en ce qui concerne le nouveau podium des joueurs les mieux payés. Pierre-Emile Hojbjerg sera le joueur le plus rémunéré de l’effectif après le départ de l’Anglais, mais à la deuxième place, Geoffrey Kondogbia s’offre une place de dauphin bien dérangeante. A quasiment 7 millions d’euros brut par saison, le milieu de terrain centrafricain plombe les finances olympiennes. Surtout par rapport à son rendement famélique, lui qui a souvent été blessé, a rendu des services en défense, mais ne parvient pas vraiment à s’imposer comme un cadre du 11 de départ.
Mais avec plus de 30 matchs manqués la saison passée, et encore un an de contrat avec son gros salaire, le milieu défensif ne fait pas vraiment rêver à 33 ans. Le vendre sera quasiment impossible et d’après les propos de BFM Marseille, absolument aucun club n’est venu aux renseignements pour l’ancien joueur de l’AS Monaco et de Valence notamment.
Un vrai flop dont il sera difficile de se défaire, et les chances de le voir débuter la saison sous Bruno Genesio, surtout si Pierre-Emile Hojbjerg finissait par partir, sont désormais élevées. L’OM aimerait négocier son départ à l’amiable mais cela semble impossible sans de grosses concessions. Un dossier totalement coincé, alors que le joueur a vu sa valeur tomber à 3 ME. Pas de quoi intéresser un premier club pour cet été, à moins que cela se décante du côté du Golfe ou de la Turquie, des destinations qui apprécient des joueurs expérimentés, et sont moins dérangés par les gros salaires.
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il veut nous faire croire q,ils ont joué avec le frein a main

La vente de l’OM arrive, les indices pleuvent

Sur le papier sur le terrain pas la même chose, la réponse viendra de genesio l état d esprit qui donnera a ses joueurs, pour instant personne peut prédire la futur classement

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Qu'es ce tu baragouine toi sérieux

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L Espagne ils sont quand même arrivé en demi sans jouer ! Ca fait peur quand même

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allez les bleus!!!! on s'en fout de l'avis de sombres inconnus, le pari de l'edf est deja gagné, on voit la plus belle equipe de france dans le jeu, et pour ca merci

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