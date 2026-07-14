OM : Le vendre cet été, ce serait du génie

il veut nous faire croire q,ils ont joué avec le frein a main
Sur le papier sur le terrain pas la même chose, la réponse viendra de genesio l état d esprit qui donnera a ses joueurs, pour instant personne peut prédire la futur classement
Qu'es ce tu baragouine toi sérieux
L Espagne ils sont quand même arrivé en demi sans jouer ! Ca fait peur quand même
allez les bleus!!!! on s'en fout de l'avis de sombres inconnus, le pari de l'edf est deja gagné, on voit la plus belle equipe de france dans le jeu, et pour ca merci
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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🚨 Aucune offre ne semble arriver et un scénario coûteux se dessine pour l'Olympique de Marseille 🔵⚪ Que doit faire le club avec Geoffrey Kondogbia ? Libéré le joueur serait une solution ? #teamom #mercatom