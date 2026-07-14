OL : Une recrue 100% marketing débarque à Lyon

OL : Une recrue 100% marketing débarque à Lyon

OL14 juil. , 19:00
parCorentin Facy
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Le meneur de jeu sud-coréen de Stoke City Jun-ho Bae est proche de rejoindre l’Olympique Lyonnais. Une signature qui fait débat au sein de la communauté lyonnaise, où l’on estime que ce poste n’était pas prioritaire au mercato.
Auteur d’une saison complète à Stoke City en Championship (42 matchs disputés), Jun-ho Bae est proche de rejoindre l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien n’a pas encore trouvé d’accord total avec la formation anglaise, mais l’international sud-coréen de 22 ans fait d’un transfert dans la capitale des Gaules une priorité. L’opération semble donc en bonne voie et Paulo Fonseca pourrait accueillir un renfort de plus au poste de numéro dix. Jun-ho Bae serait alors en concurrence avec Corentin Tolisso et Noah Nartey, deux sacrés clients qui laissent songeur sur l’utilité de ce recrutement.

Jun-ho Bae, un coup essentiellement marketing ?

Sur sa chaîne YouTube, le créateur de contenu Julien le Gone s’est justement posé une question cruciale : Jun-ho Bae est-il recruté par l’OL par réelle nécessité sportive, ou plutôt pour frapper un gros coup marketing avec la signature d’un joueur qui jouit déjà d’une belle réputation en Asie ? La question se pose selon celui qui cumule plus de 23.000 abonnés sur sa chaîne YouTube.
« Je donne mon avis sur Jun-ho Bae. Je valide entièrement le joueur, le recrutement, c’est intelligent à un an de la fin de son contrat. Il a déjà une belle expérience en professionnels, c’est un international sud-coréen. Je valide tout, il y a un côté marketing aussi. Par contre, il y a peut-être une donnée que je n’ai pas mais à ce poste-là, je ne vois pas l’utilité. Peut-être que la cellule de recrutement est plus forte que nous, on est juste des supporters. La cellule se dit peut-être qu’il peut jouer 8 en plus de jouer en 10 et là je dis ok. Mais si c’est pour jouer uniquement 10, je ne comprends pas du tout » a-t-il analysé, faisant clairement savoir qu’il ne validait pas du tout le choix de la cellule de recrutement de faire venir un joueur au poste de meneur de jeu.
Reste à connaître réellement la polyvalence de Jun-ho Bae, également capable de dépanner sur les ailes voire de jouer plus reculé en tant que numéro huit selon certains spécialistes du football asiatique.
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