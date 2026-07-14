Un défenseur du PSG traverse la rue et signe au Paris FC

Malgré une offre ferme du Paris Saint-Germain pour y signer son premier contrat professionnel, Emmanuel Mbemba a fait le choix de quitter le double champion d’Europe en titre. Il va s’engager en faveur du Paris FC.

Luis Enrique et Luis Campos ont prouvé ces dernières années qu’ils étaient prêts à faire de la place aux jeunes au sein du projet du Paris Saint-Germain. Warren Zaïre-Emery bien sûr mais aussi Quentin Ndjantou et Senny Mayulu par exemple peuvent en témoigner. Très prometteur, le jeune défenseur central de 18 ans Emmanuel Mbemba aurait pu les imiter en grattant de plus en plus de temps de jeu au fil de la saison 2026-2027. Il entrait dans les plans du PSG, qui lui avait proposé un premier contrat professionnel ces dernières semaines.

Pourtant, Emmanuel Mbemba a fait le choix de quitter le club Bleu et Rouge. Courtisé en Premier League ou encore par l’AS Monaco, il va rebondir… au Paris FC, dont le stade est à une rue seulement du Parc des Princes. Selon les informations du Parisien, un accord total a été trouvé pour la signature d’Emmanuel Mbemba au PFC. Une très grosse prise de la part du club détenu par Bernard Arnault. Le désormais ex-défenseur du Paris Saint-Germain est attendu dès mercredi dans les installations du Paris FC pour y passer sa visite médicale et parapher son premier contrat professionnel. Le PSG continuera donc d’observer la progression de son ancien Titi la saison prochaine chez le club voisin.

Le PSG comptait sur Emmanuel Mbemba