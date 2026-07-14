France-Espagne : Canal+ annonce la titularisation de Barcola

France-Espagne : Canal+ annonce la titularisation de Barcola

Equipe de France14 juil. , 15:56
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Décisif lors de son entrée face au Paraguay puis titulaire contre le Maroc, Désiré Doué sera remplaçant ce mardi soir en demi-finale de Coupe du monde. Bradley Barcola a les faveurs de Didier Deschamps pour démarrer contre l’Espagne.
Lors de sa dernière mise en place tactique lundi à Dallas, Didier Deschamps a brouillé les cartes. Le sélectionneur de l’équipe de France a alterné entre Désiré Doué et Bradley Barcola dans le couloir gauche. De la même façon, Manu Koné et Aurélien Tchouaméni ont tous les deux évolué au côté d’Adrien Rabiot au milieu de terrain. Le suspense était total même si les dernières tendances donnaient plutôt Doué et Tchouaméni titulaires. Le verdict est tombé ce mardi à cinq heures du coup d’envoi : selon les informations de Canal+, c’est finalement Bradley Barcola qui va démarrer dans le couloir gauche face à l’Espagne ce mardi.
Buteur contre le Sénégal et la Suède, l’ailier du PSG formé à l’OL a les faveurs du staff tricolore pour ce match, où sa vitesse en contre-attaque a finalement été préféré à l’activité et à la technique de Désiré Doué. Au milieu de terrain, comme pressenti, le vice-capitaine Aurélien Tchouaméni va récupérer sa place au profit de Manu Koné, bien que le Romain ait été brillant face au Maroc. Le onze de départ de la France pour défier l’Espagne ce mardi en demi-finale de Coupe du monde se dessine et semble à présent ne plus faire aucun doute.
Le onze probable de la France : Maignan, Kouné, Upamecano, Saliba, Digne, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Olise, Barcola, Mbappé.

Lire aussi

EdF : Il supplie Deschamps de mettre Doué sur le bancEdF : Il supplie Deschamps de mettre Doué sur le banc
Articles Recommandés
Ferran Torres Au Psg Deux Clubs Font Tout Capoter
PSG

Ferran Torres au PSG, deux clubs font tout capoter

Lol A Vendu Un Flop Et Se Fait Punir
OL

L’OL a vendu un flop et se fait punir

Edf Il Supplie Deschamps De Mettre Doue Sur Le Banc
Equipe de France

EdF : Il supplie Deschamps de mettre Doué sur le banc

Lasse Donne Le Prix Pour Stassin Cest Enorme
ASSE

L'ASSE donne le prix pour Stassin, c'est énorme

Fil Info

14 juil. , 15:30
Ferran Torres au PSG, deux clubs font tout capoter
14 juil. , 15:00
L’OL a vendu un flop et se fait punir
14 juil. , 14:30
EdF : Il supplie Deschamps de mettre Doué sur le banc
14 juil. , 14:00
L'ASSE donne le prix pour Stassin, c'est énorme
14 juil. , 13:30
FIFA : Infantino viré, l'Europe supplie Al-Khelaïfi
14 juil. , 13:00
L’OL devance trois clubs, il arrive pour remplacer Sulc
14 juil. , 12:40
Avant France-Espagne, le PSG met Fabian Ruiz en vente
14 juil. , 12:20
La vente de l’OM arrive, les indices pleuvent
14 juil. , 12:00
L'arbitre de France-Espagne, la FIFA chasse les polémiques

Derniers commentaires

Avant France-Espagne, le PSG met Fabian Ruiz en vente

"Selon les informations d'El Nacional"... Foot01, la plupart de vos articles sont selon les merdias espagnols, et sont pour la plupart des fake news. Vous allez toujours être le porte-voix des merdias espagnols qui n'arrêtent pas de sortir des fake news sur le PSG ? Vous prenez vos lecteurs pour des cons. Fabian Ruiz vient de prolonger son contrat avec le PSG d'un an jusqu'en 2028 + une année en option. https://x.com/lnstantFoot/status/2076955749733851325

La vente de l’OM arrive, les indices pleuvent

Ça en devient meme ...triste . Ce club se rapproche dangereusement des ex grands clubs comme eux ...Nantes bordeaux st Étienne....triste ..je les vois pas finir devant le PSG Lens lyon Rennes Strasbourg pfc .....

L’OL devance trois clubs, il arrive pour remplacer Sulc

4 arrivées Et c"est normal de se "dépêcher" vu qu'on a les qualifs pour la LDC

La vente de l’OM arrive, les indices pleuvent

Un sketch ce club 😂

Greenwood crache sur Diego Simeone, l'OM hallucine

Tu y étais à son arrivé à l’OM toi ? Et à celle de Boateng à ton OL ?

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
76342446742945
2Lens logo
Lens
70342248663531
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
61341879523715
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
603418610534013
5Olympique Marseille logo
O. Marseille
593418511634518
6Rennes logo
Rennes
5934178959509
7Monaco logo
Monaco
54341661260546
8Strasbourg logo
Strasbourg
533415811584711
9Lorient logo
Lorient
45341112114851-3
10Toulouse logo
Toulouse
44331281347461
11Paris logo
Paris
44341111124750-3
12Brest logo
Brest
3934109154355-12
13Angers SCO logo
Angers SCO
363499162948-19
14Le Havre logo
Le Havre
3534714133244-12
15Auxerre logo
Auxerre
3434810163444-10
16Nice logo
Nice
3234711163760-23
17Nantes logo
Nantes
233358202952-23
18Metz logo
Metz
173438233276-44

Loading