France-Espagne : Canal+ annonce la titularisation de Barcola

Décisif lors de son entrée face au Paraguay puis titulaire contre le Maroc, Désiré Doué sera remplaçant ce mardi soir en demi-finale de Coupe du monde. Bradley Barcola a les faveurs de Didier Deschamps pour démarrer contre l’Espagne.

Lors de sa dernière mise en place tactique lundi à Dallas, Didier Deschamps a brouillé les cartes. Le sélectionneur de l’équipe de France a alterné entre Désiré Doué et Bradley Barcola dans le couloir gauche. De la même façon, Manu Koné et Aurélien Tchouaméni ont tous les deux évolué au côté d’Adrien Rabiot au milieu de terrain. Le suspense était total même si les dernières tendances donnaient plutôt Doué et Tchouaméni titulaires . Le verdict est tombé ce mardi à cinq heures du coup d’envoi : selon les informations de Canal+, c’est finalement Bradley Barcola qui va démarrer dans le couloir gauche face à l’Espagne ce mardi.

Buteur contre le Sénégal et la Suède, l’ailier du PSG formé à l’OL a les faveurs du staff tricolore pour ce match, où sa vitesse en contre-attaque a finalement été préféré à l’activité et à la technique de Désiré Doué. Au milieu de terrain, comme pressenti, le vice-capitaine Aurélien Tchouaméni va récupérer sa place au profit de Manu Koné, bien que le Romain ait été brillant face au Maroc. Le onze de départ de la France pour défier l’Espagne ce mardi en demi-finale de Coupe du monde se dessine et semble à présent ne plus faire aucun doute.

Le onze probable de la France : Maignan, Kouné, Upamecano, Saliba, Digne, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Olise, Barcola, Mbappé.