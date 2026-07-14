L2 : Un buteur signe à Nantes, la Beaujoire va l'aduler

Très actif en ce
début de mercato, le FC Nantes a finalisé la signature de l’attaquant français Killian
Corredor en provenance de Darmstadt en D2 allemande. Un excellent coup de
la part des Canaris.
Le FC Nantes
tient son avant-centre pour la saison prochaine. Tandis que le départ de
Matthis Abline fait peu de doutes, l’ancien Angevin étant ciblé par Monaco ou
encore le Paris FC, les Canaris ont misé sur Killian Corredor. L’attaquant
français de 25 ans était aussi la cible de l’AS Saint-Etienne mais a finalement
privilégié l’offre nantaise. Un très joli coup de la part de Waldemar Kita et
de Michel der Zakarian et ce n’est pas Laurent Peyrelade qui va dire le
contraire. Aujourd’hui à la tête de Bastia, l’entraîneur français de 56 ans a
dirigé Killian Corredor à Rodez lors de la saison 2021-2022.
Le désormais
ex-buteur de Darmstadt va plaire aux supporters nantais selon lui. « La
Brigade Loire va l’adorer. C’est un joueur capable de répéter des courses à
haute intensité pendant 90 minutes, capable de tout faire, à savoir
prendre la profondeur, garder le ballon, marquer, provoquer, capable de jouer à
tous les postes offensifs et admirable dans les efforts collectifs. Il œuvre
toujours pour le bien collectif. Bref, un garçon fantastique » a analysé l’entraineur
de Bastia pour Ouest-France avant de conclure.
Nantes a recruté l'avant-centre parfait
« C’est quelqu’un de
fantastique et remarquable, bien éduqué, qui bosse. Il est très rarement
blessé. Si tu en as dix comme lui, je ne sais pas si tu vas faire des choses
bien mais, par contre, il ne va pas t’arriver grand-chose. Avec Wilitty
Younoussa, Nantes a pris deux bons joueurs, deux bonnes personnes, des choses
qui sont très importantes pour moi. Dans le recrutement, je trouve ça
remarquable » a conclu Laurent Peyrelade. Un témoignage rassurant pour les
supporters du FC Nantes, un peu dans l’inconnu avec ce mercato estival puisque
les joueurs recrutés sont peu connus du grand public en France pour le moment. Pour
rappel, l’objectif des Canaris sera de retrouver la Ligue 1 dès l’issue de la
saison 2026-2027. Par conséquent, il est crucial pour le board nantais de ne
pas se tromper lors de ce mercato estival.