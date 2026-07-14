L2 : Un buteur signe à Nantes, la Beaujoire va l'aduler

L2 : Un buteur signe à Nantes, la Beaujoire va l'aduler

FC Nantes14 juil. , 18:00
parCorentin Facy
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Très actif en ce début de mercato, le FC Nantes a finalisé la signature de l’attaquant français Killian Corredor en provenance de Darmstadt en D2 allemande. Un excellent coup de la part des Canaris.
Le FC Nantes tient son avant-centre pour la saison prochaine. Tandis que le départ de Matthis Abline fait peu de doutes, l’ancien Angevin étant ciblé par Monaco ou encore le Paris FC, les Canaris ont misé sur Killian Corredor. L’attaquant français de 25 ans était aussi la cible de l’AS Saint-Etienne mais a finalement privilégié l’offre nantaise. Un très joli coup de la part de Waldemar Kita et de Michel der Zakarian et ce n’est pas Laurent Peyrelade qui va dire le contraire. Aujourd’hui à la tête de Bastia, l’entraîneur français de 56 ans a dirigé Killian Corredor à Rodez lors de la saison 2021-2022.
Le désormais ex-buteur de Darmstadt va plaire aux supporters nantais selon lui. « La Brigade Loire va l’adorer. C’est un joueur capable de répéter des courses à haute intensité pendant 90 minutes, capable de tout faire, à savoir prendre la profondeur, garder le ballon, marquer, provoquer, capable de jouer à tous les postes offensifs et admirable dans les efforts collectifs. Il œuvre toujours pour le bien collectif. Bref, un garçon fantastique » a analysé l’entraineur de Bastia pour Ouest-France avant de conclure.

Nantes a recruté l'avant-centre parfait

« C’est quelqu’un de fantastique et remarquable, bien éduqué, qui bosse. Il est très rarement blessé. Si tu en as dix comme lui, je ne sais pas si tu vas faire des choses bien mais, par contre, il ne va pas t’arriver grand-chose. Avec Wilitty Younoussa, Nantes a pris deux bons joueurs, deux bonnes personnes, des choses qui sont très importantes pour moi. Dans le recrutement, je trouve ça remarquable » a conclu Laurent Peyrelade. Un témoignage rassurant pour les supporters du FC Nantes, un peu dans l’inconnu avec ce mercato estival puisque les joueurs recrutés sont peu connus du grand public en France pour le moment. Pour rappel, l’objectif des Canaris sera de retrouver la Ligue 1 dès l’issue de la saison 2026-2027. Par conséquent, il est crucial pour le board nantais de ne pas se tromper lors de ce mercato estival.
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