CdM 2026 : Le Brésil humilié, un seul joueur a assumé

Le Brésil a été éliminé de la Coupe du monde 2026 dès les huitièmes de finale par la Norvège. Et les stars de la Seleção ont du mal à assumer cet échec.

Le Brésil a une nouvelle fois déçu en Coupe du monde . La Seleção était pourtant très attendue lors de cette édition organisée en Amérique du Nord. Carlo Ancelotti n'est pas parvenu à tirer le meilleur de son groupe, logiquement éliminé par la Norvège dès les huitièmes de finale.

Les leaders brésiliens n'ont pas non plus répondu aux attentes, à l'image de Vinicius Jr ou de Neymar. Une situation qui fait énormément parler au pays, jusqu'au président Lula.

Les joueurs brésiliens provoqués par Lula

Lors d'un entretien accordé à la presse à l'occasion d'une visite dans les laboratoires de l'Institut technologique de Mauá, le chef de l'État brésilien a notamment révélé qu'un seul joueur était rentré au Brésil après l'élimination au Mondial. La presse indique qu'il s'agit de Danilo, ancien joueur du Real Madrid.

« J'ai envoyé un message à Ancelotti, le sélectionneur de l'équipe nationale brésilienne. Celui qui est parti avec tout un tas de monde et qui est revenu tout seul. Il n'y avait quasiment personne dans l'avion de l'équipe au retour, c'est vraiment dommage. Un seul joueur est rentré, tous les autres sont restés sur place. S'ils avaient gagné, tout le monde serait en train de danser ici. »

Une sortie qui n'est pas passée inaperçue au Brésil et qui illustre le climat actuel autour de la Seleção. La plupart des internationaux ont en effet préféré partir directement en vacances plutôt que de rentrer dans leur pays après cette élimination. Neymar est par exemple resté aux USA pour y disputer des tournois de poker.

La dynamique de la sélection brésilienne est particulièrement inquiétante et l'avenir ne s'annonce pas forcément radieux si des changements profonds ne sont pas rapidement mis en place. Ce sera la mission de Carlo Ancelotti, déjà sous le feu des critiques.