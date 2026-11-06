OM : Les bonnes nouvelles s'enchainent pour McCourt

Sponsor principal de l'OM, CMA-CGM ne claquera pas la porte et ne tentera pas sa chance du côté du voisin toulonnais avec le rugby, ce qui est plutôt une bonne nouvelle - de plus - pour Frank McCourt.

Trois bonnes nouvelles en quelques heures, cela faisait longtemps que Frank McCourt n’avait pas connu cela avec l’Olympique de Marseille. Le club phocéen s’est refait la cerise en Europa League avec une victoire sur le terrain de Leverkusen (0-1) qui ouvre à nouveau la porte à une qualification pour les barrages. Et dans le même temps, la valorisation de l’OM est remontée brutalement avec les efforts financiers effectués l’été dernier et les sponsors ou équipementiers qui ont rejoint le club provençal.

L’OM est désormais valorisé à 667 ME, ce qui est une très bonne nouvelle pour Frank McCourt. Mais cela ne garantit pas pour autant que son désir de voir de nouveaux investisseurs va se conclure, car pour le moment, rien ne vient à ce sujet. Il se murmurait même que CMA-CGM, sponsor major de l’OM et parfois annoncé comme intéressé par l’idée de s’implanter dans le club marseillais, avait l’intention de racheter le club de rugby de Toulon, ancien grand d’Europe.

CMA-CGM dément tout intérêt pour Toulon

Une information qui a démentie par l’armateur marseillais, dont l’un des ses hauts dirigeants a confié à But la réalité de cette démarche : « Nous n’avons aucun projet en ce sens ». Une réponse claire qui dément l’intérêt de CMA-CGM pour un investissement dans le club de rugby phare de la région. Rodolphe Saadé, grand patron de la société portuaire française, garde donc ses billes pour de futurs investissements, un domaine avec le monde médiatique où il a bien l’intention de faire parler de lui.

Mais comme avec Toulon en rugby, l’OM ne semble pas vraiment l’intéresser à l’heure actuelle pour être plus qu’un simple sponsor. Et voilà désormais plus d’un an que Frank McCourt a ouvert la porte à de nouveaux investisseurs pour partager la charge financière du club sudiste. Sans succès pour le moment même si CMA CGM restera dans la région comme principalement associé à l'OM pour encore un bon bout de temps.