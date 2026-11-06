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OM : Les bonnes nouvelles s'enchainent pour McCourt

OM : Les bonnes nouvelles s'enchainent pour McCourt

OM
parGuillaume Conte
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Sponsor principal de l'OM, CMA-CGM ne claquera pas la porte et ne tentera pas sa chance du côté du voisin toulonnais avec le rugby, ce qui est plutôt une bonne nouvelle - de plus - pour Frank McCourt.
Trois bonnes nouvelles en quelques heures, cela faisait longtemps que Frank McCourt n’avait pas connu cela avec l’Olympique de Marseille. Le club phocéen s’est refait la cerise en Europa League avec une victoire sur le terrain de Leverkusen (0-1) qui ouvre à nouveau la porte à une qualification pour les barrages. Et dans le même temps, la valorisation de l’OM est remontée brutalement avec les efforts financiers effectués l’été dernier et les sponsors ou équipementiers qui ont rejoint le club provençal.
L’OM est désormais valorisé à 667 ME, ce qui est une très bonne nouvelle pour Frank McCourt. Mais cela ne garantit pas pour autant que son désir de voir de nouveaux investisseurs va se conclure, car pour le moment, rien ne vient à ce sujet. Il se murmurait même que CMA-CGM, sponsor major de l’OM et parfois annoncé comme intéressé par l’idée de s’implanter dans le club marseillais, avait l’intention de racheter le club de rugby de Toulon, ancien grand d’Europe.

CMA-CGM dément tout intérêt pour Toulon

Une information qui a démentie par l’armateur marseillais, dont l’un des ses hauts dirigeants a confié à But la réalité de cette démarche : « Nous n’avons aucun projet en ce sens ». Une réponse claire qui dément l’intérêt de CMA-CGM pour un investissement dans le club de rugby phare de la région. Rodolphe Saadé, grand patron de la société portuaire française, garde donc ses billes pour de futurs investissements, un domaine avec le monde médiatique où il a bien l’intention de faire parler de lui.
Mais comme avec Toulon en rugby, l’OM ne semble pas vraiment l’intéresser à l’heure actuelle pour être plus qu’un simple sponsor. Et voilà désormais plus d’un an que Frank McCourt a ouvert la porte à de nouveaux investisseurs pour partager la charge financière du club sudiste. Sans succès pour le moment même si CMA CGM restera dans la région comme principalement associé à l'OM pour encore un bon bout de temps.

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non et je me demande encore comme des supporters lyonnais arrivent a ne pas etre au courant de la vraie histoire pathé et idg se sont rassemblé pour dire a aulas qu'ils vendaient ... moralité ensemble ils etaient majoritaire donc la pression etait posée et la deadline aussi Ensuite textor a posé 850€ donc impossible de refusé pour les anciens actionnaire qui poussait pour textor ... Aulas n'y as pas perdu mais ce n'etait pas son choix il voulait a la base attendre que le club soit revenu en coupe d'europe pour penser a vendre

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c est pas dur il enchaine et a la confiance du coach. pas comme la teub de de ZERBI

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ben dsl mais pour bistrup je suis pas d'accord ... il joue un peu plus haut que son vrai post il ratisse gagne bcp de duel alors oui il perd un peu le ballon .. mais quand on voit le match de boudache dans les 20 derniers metres qui sont catastrophique . duranville avec sa rentré ... merah qui a commencé a jouer quand il est descendu ... et nakamaru qui a été bouffé ... y avait quand meme pire sur le terrain que bistrup

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Quelle avance confortable ? Au mieux on aura 5pts d'avance sur le 2e, ce n'est pas extraordinaire non plus. De plus il fût un temps où on nous répétait que le manque de compétitivité nous empêchait de rivaliser avec les hautes joutes anglaises qui habituaient a un rythme effrêné. Où est le vrai avantage ? Sûrement dans aucun des deux, il faut simplement savoir s'adapter à ses avantages et contraintes de tout à chacun et Lucho le prouve par A+B. Et enfin, la PL est certainement la ligue qui devrait le moins se plaindre car avec ses montagnes d'or de droits tv et ses élites ayant 30 à 40 joueurs de très haut niveau je pense qu'ils ont les possibilités de faire tourner tout en restant compétitif partout. Ils devraient penser d'abord à mieux gérer leurs fortunes.

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