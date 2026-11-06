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PSG : Akliouche forfait pour les matchs de la France

PSG : Akliouche forfait pour les matchs de la France

Equipe de France
parGuillaume Conte
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Sans aucune certitude qu’il allait être appelé par Zinedine Zidane, même si c'était la tendance forte, Maghnes Akliouche est néanmoins blessé et absent pour le match de ce week-end face à Troyes. Touché contre Villarreal, l’ancien monégasque a passé une IRM qui a détecté une blessure au mollet qui l’obligera à rester en soins pour les prochains jours et a donc déclarer forfait pour les matchs des Bleus contre la Turquie et l'Italie.
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Derniers commentaires

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c est pas dur il enchaine et a la confiance du coach. pas comme la teub de de ZERBI

OL : Ces deux Lyonnais n’ont pas le niveau

ben dsl mais pour bistrup je suis pas d'accord ... il joue un peu plus haut que son vrai post il ratisse gagne bcp de duel alors oui il perd un peu le ballon .. mais quand on voit le match de boudache dans les 20 derniers metres qui sont catastrophique . duranville avec sa rentré ... merah qui a commencé a jouer quand il est descendu ... et nakamaru qui a été bouffé ... y avait quand meme pire sur le terrain que bistrup

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Hier il etait phenomenal. J'ai cru un instant que c'etait un autre... Pourvu que ca dure. Joueur anglais, pour marché anglais = maousse roros

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Quelle avance confortable ? Au mieux on aura 5pts d'avance sur le 2e, ce n'est pas extraordinaire non plus. De plus il fût un temps où on nous répétait que le manque de compétitivité nous empêchait de rivaliser avec les hautes joutes anglaises qui habituaient a un rythme effrêné. Où est le vrai avantage ? Sûrement dans aucun des deux, il faut simplement savoir s'adapter à ses avantages et contraintes de tout à chacun et Lucho le prouve par A+B. Et enfin, la PL est certainement la ligue qui devrait le moins se plaindre car avec ses montagnes d'or de droits tv et ses élites ayant 30 à 40 joueurs de très haut niveau je pense qu'ils ont les possibilités de faire tourner tout en restant compétitif partout. Ils devraient penser d'abord à mieux gérer leurs fortunes.

Lens protégé par les médias, ils accusent

Ca c'est certain et l'an dernier la hype et la propagande pour les soutenir afin de les aider à être champions était ahurissant également.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
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Lens
13941416133
10Brest logo
Brest
12933316124
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Lorient
12933378-1
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1092431213-1
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Strasbourg
1093151719-2
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Auxerre
1093151323-10
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89225917-8
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