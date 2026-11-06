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Le PSG ne fera aucune offre pour Said El Mala

Le PSG ne fera aucune offre pour Said El Mala

PSG
parClaude Dautel
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Parmi les renforts évoqués au PSG lors du prochain marché des transferts, le nom de Said El Mala, l'ailier international allemand de Cologne, est évoqué. Mais Paris a fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de faire une offre en janvier.
Interrogé cette semaine par la télévision allemande sur l'intérêt supposé du Paris Saint-Germain le concernant, Said El Mala avait longuement répondu, confiant qu'il se sentait forcément honoré de l'intérêt des doubles champions d'Europe. « Ce serait une erreur de dire que cela ne me ferait pas plaisir. C’est un club immense. J'ai vu ces rumeurs moi aussi, pour être honnête (...) Mais je veux uniquement me concentrer sur le présent, je veux simplement jouer au foot, donner le meilleur de moi-même pour aider Cologne et ensuite, on verra bien ce qui se passera », a précisé l'attaquant de 20 ans. Mais ce vendredi, Florian Plettenberg, qui est le Fabrizio Romano allemand, confirme que même si Luis Enrique et Luis Campos suivent l'international allemand, le PSG ne fera pas d'offre au prochain mercato d'hiver.
Le journaliste allemand en dit un peu plus sur les réseaux sociaux. « Le Paris Saint-Germain considère que Said El Mala est un très bon joueur. Ils le surveillent et suivent son développement. Cependant, aucun transfert n’est prévu pour la fenêtre hivernale. PSG ne cherche pas à recruter un autre ailier droitier. Ils ont déjà Désiré Doué et Mika Godts dans l’effectif. Le PSG explore d’autres options, mais est très satisfait de son effectif actuel », indique Florian Plettenberg. Autrement dit, le club de la capitale ne mettra pas les 50 millions d'euros attendus par Cologne pour éventuellement laisser partir son jeune international allemand, du moins pas lors du mercato d'hiver. Cela tend à confirmer que malgré l'absence longue durée de Khvicha Kvaratskhelia, les dirigeants parisiens ne cherchent pas à trouver un joueur capable de compenser l'absence du joueur géorgien.

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A savoir pour le Paris Saint-Germain si cette décision ne risque pas de permettre à un autre club de foncer sur Said El Mala, lequel est évidemment dans le collimateur d'autres gros clubs européens. Mais désormais le PSG aborde le mercato dans une position de force et ne souhaite plus se laisser dicter ses choix par une éventuelle concurrence dans un dossier. Ce sera donc encore une fois le cas avec l'ailier allemand.
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Belle revanche pour lui la confiance revient et c est plutôt bon pour l om en espérant qu'ils ne le vendent pas trop tot...bravo a lui il a montré qu'il avait du mentale.

La Chaîne L'Equipe écoeure Jonathan Clauss

La chaine de l'Equipe doit absolument disparaitre ! Elle est gérée par des gens malhonnêtes avec sur le plateau des pseudos journalistes sportifs qui sont incompétents. Les gens de l'Equipe ne reculent devant rien pour avoir des infos croustillantes... et ce... même s'il faut trangresser la vérité. Malheureusement... il y a tout un petit monde de spectateurs et de lecteurs (lorsque la pseudo information est reprise par les médias) qui arrive à croire ces infos tronquées.

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Aulas parle sans savoir les raisons exacts du départ de Fonseca. Quand on sait pas on se la f..... Ca peux être plein de choses, comme aussi la volonté de Fonseca se de rapprocher de ses parents, mais tout ca on ne le sait pas. Y a bien des démissions dans les entreprises, et pourtant là aussi y a une notion collective. Je vois pas ou est le problème. Un départ doit etre compensé, c'est tout.

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Est ce que se faire su… c’est tromper mon Jonathan ? Hein ? 🤔

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