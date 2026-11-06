Le PSG ne fera aucune offre pour Said El Mala

Parmi les renforts évoqués au PSG lors du prochain marché des transferts, le nom de Said El Mala, l'ailier international allemand de Cologne, est évoqué. Mais Paris a fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de faire une offre en janvier.

Ce serait une erreur de dire que cela ne me ferait pas plaisir. C’est un club immense. J'ai vu ces rumeurs moi aussi, pour être honnête (...) Mais je veux uniquement me concentrer sur le présent, je veux simplement jouer au foot, donner le meilleur de moi-même pour aider Cologne et ensuite, on verra bien ce qui se passera », a précisé l'attaquant de 20 ans. Mais ce vendredi, Florian Plettenberg, qui est le Fabrizio Romano allemand, confirme que même si Luis Enrique et Luis Campos suivent l'international allemand, le PSG ne fera pas d'offre au prochain Interrogé cette semaine par la télévision allemande sur l'intérêt supposé du Paris Saint-Germain le concernant, Said El Mala avait longuement répondu, confiant qu'il se sentait forcément honoré de l'intérêt des doubles champions d'Europe. «», a précisé l'attaquant de 20 ans. Mais ce vendredi, Florian Plettenberg, qui est le Fabrizio Romano allemand, confirme que même si Luis Enrique et Luis Campos suivent l'international allemand, le PSG ne fera pas d'offre au prochain mercato d'hiver.

Le journaliste allemand en dit un peu plus sur les réseaux sociaux. « Le Paris Saint-Germain considère que Said El Mala est un très bon joueur. Ils le surveillent et suivent son développement. Cependant, aucun transfert n’est prévu pour la fenêtre hivernale. PSG ne cherche pas à recruter un autre ailier droitier. Ils ont déjà Désiré Doué et Mika Godts dans l’effectif. Le PSG explore d’autres options, mais est très satisfait de son effectif actuel », indique Florian Plettenberg. Autrement dit, le club de la capitale ne mettra pas les 50 millions d'euros attendus par Cologne pour éventuellement laisser partir son jeune international allemand, du moins pas lors du mercato d'hiver. Cela tend à confirmer que malgré l'absence longue durée de Khvicha Kvaratskhelia, les dirigeants parisiens ne cherchent pas à trouver un joueur capable de compenser l'absence du joueur géorgien.

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A savoir pour le Paris Saint-Germain si cette décision ne risque pas de permettre à un autre club de foncer sur Said El Mala, lequel est évidemment dans le collimateur d'autres gros clubs européens. Mais désormais le PSG aborde le mercato dans une position de force et ne souhaite plus se laisser dicter ses choix par une éventuelle concurrence dans un dossier. Ce sera donc encore une fois le cas avec l'ailier allemand.