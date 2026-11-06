PSG : La décision de Luis Enrique qui fait hurler l'Angleterre

Luis Enrique se permet de se passer de ses stars en Ligue 1, et cela rend la Premier League très jalouse de ce luxe dont dispose l'entraineur du PSG.

C’est une habitude depuis deux ans désormais, toutes les formations de Premier League passent à la casserole devant l’efficacité du PSG, qui a déjà fait des misères à Liverpool, Aston Villa, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham et Newcastle ces dernières années. Toujours aussi impressionnant, le club de la capitale marche sur l’eau, et cela agace de l’autre côté de la Manche.

Très suivi sur les réseaux sociaux, le compte britannique The Touchline a ainsi informé ses lecteurs que Luis Enrique avait pris la décision de donner une semaine de congés à Achraf Hakimi, qui ne reviendra qu’après la trêve internationale. Une opération déjà effectuée par le passé avec quelques joueurs, dont Ousmane Dembélé. Un luxe que peut se permettre le PSG en raison de sa domination sur la Ligue 1, puisqu’il lui suffit d’une série de victoires pour prendre les commandes de notre championnat.

De quoi faire hurler les habitués de la Premier League, pour qui c’est clairement de la triche de pouvoir laisser ses meilleurs joueurs au repos chaque week-end pour les voir ensuite être performants en Ligue des Champions. La France et son championnat prennent cher dans les commentaires. « 10 matchs de joués et ils ont déjà une avance confortable », « Chelsea ne peut pas se permettre de mettre le moindre joueur au repos même pour jouer le 20e », « quel luxe de pouvoir mettre les stars au repos le week-end », « c’est ce qui arrive dans la ligue des fermiers, même la Saudi Pro League est au-dessus », « c’est pas un championnat la Ligue 1 », « La Ligue 1, c’est de l’amusement chez eux », ont pesté les suiveurs anglais, pour qui le PSG a tout de même la vie facile dans son championnat.

C’est en effet un luxe que Luis Enrique peut se permettre, même si l’entraineur espagnol avait déjà répondu à ces critiques par le passé. Il avait rappelé qu’on justifiait par le passé que le PSG n’arrivait pas à gagner la Ligue des Champions par le faible niveau de la Ligue 1, qui est désormais devenu un avantage maintenant que Paris règne sur l’Europe.