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PSG : La décision de Luis Enrique qui fait hurler l'Angleterre

PSG : La décision de Luis Enrique qui fait hurler l'Angleterre

PSG
parGuillaume Conte
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Luis Enrique se permet de se passer de ses stars en Ligue 1, et cela rend la Premier League très jalouse de ce luxe dont dispose l'entraineur du PSG.
C’est une habitude depuis deux ans désormais, toutes les formations de Premier League passent à la casserole devant l’efficacité du PSG, qui a déjà fait des misères à Liverpool, Aston Villa, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham et Newcastle ces dernières années. Toujours aussi impressionnant, le club de la capitale marche sur l’eau, et cela agace de l’autre côté de la Manche.
Très suivi sur les réseaux sociaux, le compte britannique The Touchline a ainsi informé ses lecteurs que Luis Enrique avait pris la décision de donner une semaine de congés à Achraf Hakimi, qui ne reviendra qu’après la trêve internationale. Une opération déjà effectuée par le passé avec quelques joueurs, dont Ousmane Dembélé. Un luxe que peut se permettre le PSG en raison de sa domination sur la Ligue 1, puisqu’il lui suffit d’une série de victoires pour prendre les commandes de notre championnat.
De quoi faire hurler les habitués de la Premier League, pour qui c’est clairement de la triche de pouvoir laisser ses meilleurs joueurs au repos chaque week-end pour les voir ensuite être performants en Ligue des Champions. La France et son championnat prennent cher dans les commentaires. « 10 matchs de joués et ils ont déjà une avance confortable », « Chelsea ne peut pas se permettre de mettre le moindre joueur au repos même pour jouer le 20e », « quel luxe de pouvoir mettre les stars au repos le week-end », « c’est ce qui arrive dans la ligue des fermiers, même la Saudi Pro League est au-dessus », « c’est pas un championnat la Ligue 1 », « La Ligue 1, c’est de l’amusement chez eux », ont pesté les suiveurs anglais, pour qui le PSG a tout de même la vie facile dans son championnat.
C’est en effet un luxe que Luis Enrique peut se permettre, même si l’entraineur espagnol avait déjà répondu à ces critiques par le passé. Il avait rappelé qu’on justifiait par le passé que le PSG n’arrivait pas à gagner la Ligue des Champions par le faible niveau de la Ligue 1, qui est désormais devenu un avantage maintenant que Paris règne sur l’Europe.
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Derniers commentaires

OL : Aulas allume Michele Kang

non et je me demande encore comme des supporters lyonnais arrivent a ne pas etre au courant de la vraie histoire pathé et idg se sont rassemblé pour dire a aulas qu'ils vendaient ... moralité ensemble ils etaient majoritaire donc la pression etait posée et la deadline aussi Ensuite textor a posé 850€ donc impossible de refusé pour les anciens actionnaire qui poussait pour textor ... Aulas n'y as pas perdu mais ce n'etait pas son choix il voulait a la base attendre que le club soit revenu en coupe d'europe pour penser a vendre

OM : Il explose depuis le départ de Balerdi, le coup fumant signé Genesio

c est pas dur il enchaine et a la confiance du coach. pas comme la teub de de ZERBI

OL : Ces deux Lyonnais n’ont pas le niveau

ben dsl mais pour bistrup je suis pas d'accord ... il joue un peu plus haut que son vrai post il ratisse gagne bcp de duel alors oui il perd un peu le ballon .. mais quand on voit le match de boudache dans les 20 derniers metres qui sont catastrophique . duranville avec sa rentré ... merah qui a commencé a jouer quand il est descendu ... et nakamaru qui a été bouffé ... y avait quand meme pire sur le terrain que bistrup

OM : Il explose depuis le départ de Balerdi, le coup fumant signé Genesio

Hier il etait phenomenal. J'ai cru un instant que c'etait un autre... Pourvu que ca dure. Joueur anglais, pour marché anglais = maousse roros

PSG : La décision de Luis Enrique qui fait hurler l'Angleterre

Quelle avance confortable ? Au mieux on aura 5pts d'avance sur le 2e, ce n'est pas extraordinaire non plus. De plus il fût un temps où on nous répétait que le manque de compétitivité nous empêchait de rivaliser avec les hautes joutes anglaises qui habituaient a un rythme effrêné. Où est le vrai avantage ? Sûrement dans aucun des deux, il faut simplement savoir s'adapter à ses avantages et contraintes de tout à chacun et Lucho le prouve par A+B. Et enfin, la PL est certainement la ligue qui devrait le moins se plaindre car avec ses montagnes d'or de droits tv et ses élites ayant 30 à 40 joueurs de très haut niveau je pense qu'ils ont les possibilités de faire tourner tout en restant compétitif partout. Ils devraient penser d'abord à mieux gérer leurs fortunes.

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