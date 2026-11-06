Indice UEFA : L’OM et Monaco réveillent la France
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Je n’ai pas eu besoin d’apadoo pour comptendre qu’il nous l’a faite a l’envers… juste de mon cerveau!
Pendant ce temps France TV, France Inter, Radio Nova existent ect etc... Ferme la et arrête de chialer. Ça chiale au fascisme mais c'est vous les Fachos gauchos de merde
Pour combien de temps ?
L'Equipe ! , à partir de ce nom, tout se comprend.
L'arbitrage c'était du foutage de gueule. Au-delà du penalty je comprends pas comment il a pas sifflé plus de fautes contre les Espagnols et pourquoi son carton jaune est resté collé dans sa poche de si nombreuses fois...
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|12
|9
|3
|3
|3
|16
|12
|4
|12
|9
|3
|3
|3
|7
|8
|-1
|10
|9
|2
|4
|3
|12
|13
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|17
|19
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|13
|23
|-10
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11