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Indice UEFA : L’OM et Monaco réveillent la France

Indice UEFA : L’OM et Monaco réveillent la France

Coupe d'Europe
parGuillaume Conte
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Les clubs français ont vécu un bon jeudi pour changer, et cela fait du bien à l'indice UEFA tricolore, en grand danger.
La Ligue 1 était en grand danger d’écroulement en cas de semaine noire en Coupe d’Europe. Mais après le nul solide de Lyon à la Real Sociedad, Monaco a fait le travail contre Nordsjaelland, tandis que l’OM a sorti la grosse performance pour s’imposer à Leverkusen sur le score de 1-0. Des résultats positifs qui font tout de suite du bien à l’indice UEFA. Ainsi, la France continue de repousser les assauts de la Grèce, et conserve sa 10e place sur la saison de Coupe d’Europe. Si le Portugal continue d’enchainer les victoires et risque de se montrer très menaçant cette saison, l’idée de voir la France continuer de remonter au classement est désormais envisageable. La Norvège n’a plus que 0,2 point d’avance sur la France, alors que l’Italie et les Pays-Bas sont eux aussi juste devant.
L’Angleterre, le Portugal et la Belgique forment en revanche un trio sur le podium qui a déjà une belle avance sur ses poursuivants. Il faudra donc d’autres performances solides de la part de l’OM notamment pour redresser la barre. Le club marseillais a réalisé une grande performance à Leverkusen, mais reste le club français le moins rentable à l’heure actuelle avec 2 points rapportés. Mais avec une dynamique retrouvée et l’espoir d’aller chercher une qualification, la réception du Levski Sofia pourrait conformer le réveil des Marseillais. Ce dont la France a grand besoin.
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