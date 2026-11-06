PSG : Dembélé prolongé, c'est signé

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2028, Ousmane Dembélé ne quittera pas le club de la capitale de sitôt. Le Ballon d'Or et le PSG sont tombés d'accord pour une prolongation, il ne reste plus qu'à l'annoncer publiquement.

Septième du récent Ballon d'Or, Ousmane Dembélé avait pu se rendre à Londres pour assister à la cérémonie, puisque l'attaquant se remet actuellement d'une blessure musculaire. L'attaquant de 29 ans est apparu très détendu lors de cette soirée, et pour cause, son avenir semble déjà réglé. Alors que quelques turbulences avaient été évoquées il y a plusieurs mois, notamment parce que le joueur voulait une augmentation de salaire pour prolonger, tout cela est désormais oublié. Même si l'on ne sait pas si les dirigeants du PSG ont accepté de verser plus de 18 millions d'euros par an à leur attaquant vedette, Abdellah Boulma annonce que l'accord pour une prolongation d'Ousmane Dembélé jusqu'en 2030 a été trouvé et que désormais il reste à trouver le moment idéal pour officialiser tout cela au grand public.

Notre confrère, toujours très bien informé lorsqu'il s'agit du Paris Saint-Germain révèle que le dossier Ousmane Dembélé n'est pas le seul à avoir récemment avancé dans le bon sens. En effet, malgré sa grave blessure au genou, qui pourrait faire douter les dirigeants parisiens, un accord est proche d'être trouvé entre les représentants de Khvicha Kvaratskhelia là aussi pour une prolongation. Arrivé au PSG lors du mercato d'hiver 2025 en provenance de Naples, Kvaradona devrait s'engager jusqu'en 2031 avec les doubles champions d'Europe. De quoi tordre le cou aux rumeurs qui envoyaient l'international géorgien en Premier League.

Autre dossier d'importance, celui qui concerne Désiré Doué. Même si l'ailier parisien a encore deux ans et demi de contrat avec le Paris Saint-Germain, Luis Enrique veut que Nasser Al-Khelaifi boucle la prolongation du joueur formé au Stade Rennais. Abdellah Boulma précise que les négociations avancent tranquillement, mais qu'il n'y a aucune précipitation de la part des deux parties. Du côté du PSG, on n'a aucune inquiétude sur ce sujet non plus.