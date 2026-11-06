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PSG : Dembélé prolongé, c'est signé
Ousmane Dembélé sera là pour PSG-Arsenal

PSG : Dembélé prolongé, c'est signé

PSG
parClaude Dautel
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Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2028, Ousmane Dembélé ne quittera pas le club de la capitale de sitôt. Le Ballon d'Or et le PSG sont tombés d'accord pour une prolongation, il ne reste plus qu'à l'annoncer publiquement.
Septième du récent Ballon d'Or, Ousmane Dembélé avait pu se rendre à Londres pour assister à la cérémonie, puisque l'attaquant se remet actuellement d'une blessure musculaire. L'attaquant de 29 ans est apparu très détendu lors de cette soirée, et pour cause, son avenir semble déjà réglé. Alors que quelques turbulences avaient été évoquées il y a plusieurs mois, notamment parce que le joueur voulait une augmentation de salaire pour prolonger, tout cela est désormais oublié. Même si l'on ne sait pas si les dirigeants du PSG ont accepté de verser plus de 18 millions d'euros par an à leur attaquant vedette, Abdellah Boulma annonce que l'accord pour une prolongation d'Ousmane Dembélé jusqu'en 2030 a été trouvé et que désormais il reste à trouver le moment idéal pour officialiser tout cela au grand public.
Notre confrère, toujours très bien informé lorsqu'il s'agit du Paris Saint-Germain révèle que le dossier Ousmane Dembélé n'est pas le seul à avoir récemment avancé dans le bon sens. En effet, malgré sa grave blessure au genou, qui pourrait faire douter les dirigeants parisiens, un accord est proche d'être trouvé entre les représentants de Khvicha Kvaratskhelia là aussi pour une prolongation. Arrivé au PSG lors du mercato d'hiver 2025 en provenance de Naples, Kvaradona devrait s'engager jusqu'en 2031 avec les doubles champions d'Europe. De quoi tordre le cou aux rumeurs qui envoyaient l'international géorgien en Premier League.
Autre dossier d'importance, celui qui concerne Désiré Doué. Même si l'ailier parisien a encore deux ans et demi de contrat avec le Paris Saint-Germain, Luis Enrique veut que Nasser Al-Khelaifi boucle la prolongation du joueur formé au Stade Rennais. Abdellah Boulma précise que les négociations avancent tranquillement, mais qu'il n'y a aucune précipitation de la part des deux parties. Du côté du PSG, on n'a aucune inquiétude sur ce sujet non plus.
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Ils vont jouer les 10 premières minutes à fond et vont s'éteindre après comme contre Côme. Tu ne peux pas récupérer comme cela d'une terrible défaite. Le moral est pas loin d'être à zéro.

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Transgresser: verbe transitif (latin transgressum, de transgredi, aller au-delà) -Ne pas respecter une obligation, une loi, un ordre, des règles. -Aller au-delà d'une limite Exemple: C:/remi par la débilité de son discours transgresse l'obligation de réfléchir avant de parler.^^

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Mr Conte, la cinquième place, celle qu occupe la France garantie 3 places en LDC et une en barrage...^^ Concernant cette 5eme place, ce n est qu une question de temps avant qu on la perde, on reviendra comme ds le bon vieux temps avant la refonte de l UEFA ou la France n avait que 2 places qualificatives

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@Raymond trou de balle. Bah mouille toi alors. Facile de déblatérer sur tout le monde sans afficher clairement ses positions. Espèce de lâche ! Donc résumons. Tu craches soit disant sur l'extrême gauche. Tu craches plus facilement sur l'extrême droite. Tu n'es pas centriste, tu es donc de la droite môle ou de la gauche môle ? ce qui revient à être Macroniste et donc centriste (la fameux UMPS au dessus, toi comprendre le QI à 2 Chiffres ?) Donc je t'écoute qui défens tu ? quel parti soutiens tu ? quon rigole. Et me sors pas une pirouette du genre "je soutiens pas un parti mais des idées blablabla)" car tes idées ou du moins le tronc commun sont forcément représentées par un parti ou par un mouvement politique. bref me sort pas une bonne réponse de lâche de centriste non assumé comme au dessus. Et c'est la que tu va bugger et pas assumer sans te mouiller car t un planqué de lâche qui se contente de critiquer sans afficher ses couleurs... C'est tellement facile du haut de ton perchoir. CQFD

Affaire France Pierron, La Chaine L'Equipe s'est réveillée trop tard

@valdo le crado. D'où tu as vu que je me vantais d'être centriste? Tu es juste un gros teubé qui ouvre sa grande bouche pour dire de la merde et insulter tout ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. A part ressortir le verbatim de tes idoles tu as des idées à toi? Ceux qui ne pensent pas comme toi doivent la fermer, ils sont des sous-races? Mais à part ça tu n'es pas un fasciste? Merci !!! Continues, montres-nous ce que c'est le camp du bien. CSC le petit facho qui a honte de ce qu'il est.

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