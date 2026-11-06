Lens-OM : Les supporters lensois promettent du sport
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ben dsl mais pour bistrup je suis pas d'accord ... il joue un peu plus haut que son vrai post il ratisse gagne bcp de duel alors oui il perd un peu le ballon .. mais quand on voit le match de boudache dans les 20 derniers metres qui sont catastrophique . duranville avec sa rentré ... merah qui a commencé a jouer quand il est descendu ... et nakamaru qui a été bouffé ... y avait quand meme pire sur le terrain que bistrup
Hier il etait phenomenal. J'ai cru un instant que c'etait un autre... Pourvu que ca dure. Joueur anglais, pour marché anglais = maousse roros
Quelle avance confortable ? Au mieux on aura 5pts d'avance sur le 2e, ce n'est pas extraordinaire non plus. De plus il fût un temps où on nous répétait que le manque de compétitivité nous empêchait de rivaliser avec les hautes joutes anglaises qui habituaient a un rythme effrêné. Où est le vrai avantage ? Sûrement dans aucun des deux, il faut simplement savoir s'adapter à ses avantages et contraintes de tout à chacun et Lucho le prouve par A+B. Et enfin, la PL est certainement la ligue qui devrait le moins se plaindre car avec ses montagnes d'or de droits tv et ses élites ayant 30 à 40 joueurs de très haut niveau je pense qu'ils ont les possibilités de faire tourner tout en restant compétitif partout. Ils devraient penser d'abord à mieux gérer leurs fortunes.
Ca c'est certain et l'an dernier la hype et la propagande pour les soutenir afin de les aider à être champions était ahurissant également.
Ca c'est certain et l'an dernier la hype et la propagande pour les soutenir afin de les aider à être champions était ahurissant également.
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
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|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|12
|9
|3
|3
|3
|16
|12
|4
|12
|9
|3
|3
|3
|7
|8
|-1
|10
|9
|2
|4
|3
|12
|13
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|17
|19
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|13
|23
|-10
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11