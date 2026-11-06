Lens-OM : Les supporters lensois promettent du sport

Les supporters du RC Lens sont encore sous le choc après les deux défaites contre Lille et Côme. Dans un communiqué commun, les associations estiment que désormais le temps est venu de faire payer les joueurs.

Le public lensois est considéré comme l'un des meilleurs de France, mais sa patience a toutefois des limites. Et le 9-1 encaissé contre Côme, mercredi soir en Ligue des champions, est clairement la claque de trop. La relation déjà très tendue avec les dirigeants suite à l'interdiction de déplacement à Lille s'est encore détériorée compte tenu des performances sportives des Sang et Or. Alors, à deux jours de la réception de l'Olympique de Marseille à Bollaert-Delelis, les Red Tigers, le Kop Sang et Or, les North Devils, Lens 1906 et Artois Lens Boys ont publié un long communiqué commun histoire de faire comprendre que le ton va singulièrement monter à l'occasion de la venue de l' OM . Les supporters lensois estiment avoir été salis par le comportement de leur équipe et ils exigent que cela change radicalement.

Mettant un énorme coup de pression sur les joueurs, le staff et les dirigeants du RC Lens, les fans nordistes font part de leur exaspération. « Suite aux comportements irresponsables dont les joueurs ont fait preuve à domicile, les associations de supporters informent ce jour le RC Lens que des choses doivent vivement changer, et vite (...) La Ligue des Champions occupe une place singulière dans l'histoire du club. Le RC Lens n'a participé qu'à quatre reprises à cette compétition majeure et les matches européens à domicile qu'elle offre constituent des souvenirs précieux de la mémoire sang et or. Au-delà de la défaite sur un match, c'est surtout la nature des faits qui appelle une réponse ferme. Les actes commis à Bollaert relèvent d'une tache indélébile pour le club, caractérisée notamment par le fait que cette défaite n'est pas qu'une défaite, mais qu'elle fait entrer le Racing pour des années, des décennies, dans l'histoire de la Ligue des Champions. Chaque année nous entendrons que la plus lourde défaite est celle de notre club de cœur », fulminent les différentes associations, qui attendent désormais des actes et plus des paroles.

Et les supporters de prévenir qu'ils ne vont pas rester inactifs d'ici dimanche soir et le match de l'OM. « Dans ces conditions, les associations de supporters se concertent actuellement pour savoir quels sont les modes d'actions et de revendications à engager, dès demain et jusqu'à dimanche pour l'instant. Cette rencontre présente, sur le plan symbolique, la pire humiliation jamais subie. Les associations de supporters considèrent que le sens des responsabilités auquel chacun s'était engagé a été bafoué. Cette décision poursuit un double objectif : sanctionner et prévenir », annoncent les fans des Sang et Or.