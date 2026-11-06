Aller au contenu
Hojbjerg OM

OM : Hojbjerg refuse de partir au mercato d'hiver

OM
parClaude Dautel
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Sous contrat avec l'OM jusqu'en juin 2028, et disposant d'un salaire royal à 500.000 euros par mois, Pierre-Emile Hojbjerg n'est pas du tout pressé de quitter Marseille. Les clubs intéressés par le milieu de terrain danois sont déjà prévenus qu'il ne veut pas bouger en janvier prochain.
Après avoir dit non à Newcastle l'été dernier, pour le plus profond désespoir de Frank McCourt qui espérait économiser son salaire, Pierre-Emile Hojbjerg fait désormais l'objet de l'attention de la Juventus et de la Fiorentina. Bruno Genesio, qui apprécie énormément l'expérimenté milieu de terrain, le sait, pour des raisons économiques, les dirigeants de l'Olympique de Marseille ne refuseront pas une belle offre pour l'ancien joueur de Tottenham. Seul problème, ils ne peuvent pas imposer à Hojbjerg de partir et forcément cela est problématique. Ce vendredi, Tuttomercato confirme l'intérêt des deux clubs italiens pour l'international danois de l'OM, mais le média spécialisé précise qu'aussi bien du côté de la Juve que de la Viola on pense que l'opération ne pourra pas se faire en janvier prochain.

Hojbjergh ne veut pas quitter l'OM en janvier

Non pas que Stéphane Richard et Grégory Lorenzi s'opposent à un départ du joueur le mieux payé de l'OM, mais c'est ce dernier qui refuse de partir en cours de saison. « Hojberg n’est pas disposé à quitter Marseille pour le moment », précise Niccolo Ceccarini, qui précise que la Juventus et la Fiorentina ont désormais compris que ce dossier ne pourra se concrétiser cet hiver, alors que les deux clubs pensaient avoir des arguments pour convaincre à la fois l'Olympique de Marseille, mais également le milieu de terrain de 31 ans. D'autres profils sont donc déjà étudiés, preuve que de son côté le joueur a déjà fait passer un message très fort pour que son transfert soit considéré comme impossible.
Hojbjerg ne quittera pas l'OM
Le joueur le mieux payé de l'OM ne bougera pas
Pour Bruno Genesio, le souhait de Pierre-Emile Hojbjerg est forcément une bonne nouvelle, car l'entraîneur phocéen connaît son importance. Mais pour Frank McCourt, qui travaille sur le passage de l'OM devant la DNCG, l'impossibilité de prévoir la cession du joueur en janvier prochain est forcément pénalisante. A moins que d'ici le mercato d'hiver, Hojbjerg change d'avis. Mais après ce que l'on a vu en août dernier avec Newcastle, cela n'a pas l'air d'être le genre du joueur danois, surtout si sportivement l'Olympique de Marseille se redresse.
Articles Recommandés
Ol Maciel Jusqua La Fin De Saison Louis Jean Est Prevenu
OL

OL : Maciel jusqu'à la fin de saison, Louis-Jean est prévenu

Le Psg Ne Fera Aucune Offre Pour Said El Mala
PSG

Le PSG ne fera aucune offre pour Said El Mala

La Chaine Lequipe Ecoeure Jonathan Clauss
OGC Nice

La Chaîne L'Equipe écoeure Jonathan Clauss

Le Psg Met Au Repos Achraf Hakimi
PSG

Le PSG met au repos Achraf Hakimi

Fil Info

OL : Maciel jusqu'à la fin de saison, Louis-Jean est prévenu
Le PSG ne fera aucune offre pour Said El Mala
La Chaîne L'Equipe écoeure Jonathan Clauss
Le PSG met au repos Achraf Hakimi
OM : Gouiri l'avoue, il avait la rage
ASSE : Londres ou Saint-Etienne, cet attaquant a choisi
OM : Il explose depuis le départ de Balerdi, le coup fumant signé Genesio
OL : Aulas allume Michele Kang
Lens interdit à Cahuzac de démissionner

Derniers commentaires

OL : Maciel jusqu'à la fin de saison, Louis-Jean est prévenu

On connait tous le fantasme de Foot01 et de leurs amis. Mdr

OM : Il explose depuis le départ de Balerdi, le coup fumant signé Genesio

Belle revanche pour lui la confiance revient et c est plutôt bon pour l om en espérant qu'ils ne le vendent pas trop tot...bravo a lui il a montré qu'il avait du mentale.

La Chaîne L'Equipe écoeure Jonathan Clauss

La chaine de l'Equipe doit absolument disparaitre ! Elle est gérée par des gens malhonnêtes avec sur le plateau des pseudos journalistes sportifs qui sont incompétents. Les gens de l'Equipe ne reculent devant rien pour avoir des infos croustillantes... et ce... même s'il faut trangresser la vérité. Malheureusement... il y a tout un petit monde de spectateurs et de lecteurs (lorsque la pseudo information est reprise par les médias) qui arrive à croire ces infos tronquées.

OL : Aulas allume Michele Kang

Aulas parle sans savoir les raisons exacts du départ de Fonseca. Quand on sait pas on se la f..... Ca peux être plein de choses, comme aussi la volonté de Fonseca se de rapprocher de ses parents, mais tout ca on ne le sait pas. Y a bien des démissions dans les entreprises, et pourtant là aussi y a une notion collective. Je vois pas ou est le problème. Un départ doit etre compensé, c'est tout.

La Chaîne L'Equipe écoeure Jonathan Clauss

Est ce que se faire su… c’est tromper mon Jonathan ? Hein ? 🤔

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
4Paris logo
Paris
17952216106
5Rennes logo
Rennes
16951320191
6Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
7Monaco logo
Monaco
15943212102
8Nice logo
Nice
14942313121
9Lens logo
Lens
13941416133
10Brest logo
Brest
12933316124
11Lorient logo
Lorient
12933378-1
12Toulouse logo
Toulouse
1092431213-1
13Strasbourg logo
Strasbourg
1093151719-2
14Auxerre logo
Auxerre
1093151323-10
15Angers SCO logo
Angers SCO
89225917-8
16Troyes logo
Troyes
89225716-9
17Le Mans logo
Le Mans
791441118-7
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

Loading