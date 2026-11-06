OM : Hojbjerg refuse de partir au mercato d'hiver

Sous contrat avec l'OM jusqu'en juin 2028, et disposant d'un salaire royal à 500.000 euros par mois, Pierre-Emile Hojbjerg n'est pas du tout pressé de quitter Marseille. Les clubs intéressés par le milieu de terrain danois sont déjà prévenus qu'il ne veut pas bouger en janvier prochain.

Après avoir dit non à Newcastle l'été dernier, pour le plus profond désespoir de Frank McCourt qui espérait économiser son salaire, Pierre-Emile Hojbjerg fait désormais l'objet de l'attention de la Juventus et de la Fiorentina. Bruno Genesio, qui apprécie énormément l'expérimenté milieu de terrain, le sait, pour des raisons économiques, les dirigeants de l'Olympique de Marseille ne refuseront pas une belle offre pour l'ancien joueur de Tottenham. Seul problème, ils ne peuvent pas imposer à Hojbjerg de partir et forcément cela est problématique. Ce vendredi, Tuttomercato confirme l'intérêt des deux clubs italiens pour l'international danois de l'OM, mais le média spécialisé précise qu'aussi bien du côté de la Juve que de la Viola on pense que l'opération ne pourra pas se faire en janvier prochain.

Hojbjergh ne veut pas quitter l'OM en janvier

Non pas que Stéphane Richard et Grégory Lorenzi s'opposent à un départ du joueur le mieux payé de l'OM, mais c'est ce dernier qui refuse de partir en cours de saison. « Hojberg n’est pas disposé à quitter Marseille pour le moment », précise Niccolo Ceccarini, qui précise que la Juventus et la Fiorentina ont désormais compris que ce dossier ne pourra se concrétiser cet hiver, alors que les deux clubs pensaient avoir des arguments pour convaincre à la fois l'Olympique de Marseille, mais également le milieu de terrain de 31 ans. D'autres profils sont donc déjà étudiés, preuve que de son côté le joueur a déjà fait passer un message très fort pour que son transfert soit considéré comme impossible.

Le joueur le mieux payé de l'OM ne bougera pas