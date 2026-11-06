La classe de Zidane, cet international français encore sous le choc

Nouvel homme fort de l'équipe de France de Zinedine Zidane, Lucas Da Cunha a confié toute l'admiration qu'il avait pour son sélectionneur, mais aussi l'homme qu'il est.

Quelques heures avant la liste de Zinedine Zidane pour les matchs du mois de novembre, Lucas Da Cunha a de quoi être relativement serein. Le métronome de Côme vient de réaliser une masterclass en Ligue des Champions sur le terrain, avec une victoire 9-1 de son équipe. Sa progression est à l’image de celle de la formation italienne, régulière et épatante à la fois. Sa présence dans la liste des Bleus pour les matchs face à la Turquie et l’Italie ne fait donc guère de doute, et ce sera un nouveau moment que le joueur formé au Stade Rennais appréciera grandement.

Da Cunha admiratif de Zidane

Revenir à Clairefontaine et partager des moments avec Zidane, Lucas Da Cunha n’osait même pas en rêver il y a quelques mois encore. C’est désormais une réalité et dans Le Parisien, le milieu de terrain avoue qu’il se pince pour y croire. « C’est une légende pour nous tous et, humainement, quelqu’un d’exceptionnel. J’ai adoré ! Dès qu’il avait un moment, il venait me parler, s’intéressait à l’homme et au joueur que je suis. Même aux entraînements, il communiquait beaucoup et soulignait chaque chose positive. Il m’a fait sentir que je méritais ma place. C’est sa façon de te parler, de te faire comprendre que tu es comme tout le monde… Ce qu’il a fait avec moi, il l’a fait avec tous les nouveaux. Il n’était pas obligé, mais ça ne m’a pas surpris : on connaît la classe de cet homme », a souligné le joueur de Côme, doublement heureux de cet appel chez les Bleus que son meilleur ami est également de la partie en ce moment.

« Adrien Truffert est mon meilleur ami dans la vie de tous les jours : être sélectionné avec lui, c’était dingue ! À l’annonce de la liste, on s’est appelés directement. On était super contents l’un pour l’autre. On a l’habitude de partir en vacances ensemble, et c’est assez fou de se dire qu’on préparait encore la saison ensemble il y a quelques mois », a reconnu le milieu de terrain qui a bien évidemment connu Adrien Truffert au Stade Rennais, d’où sont issus les deux joueurs. Un gang des Rennais, dont fait partie aussi Eduardo Camavinga, qui figure également parmi les grands gagnants du début de l’ère Zidane.