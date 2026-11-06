Aller au contenu
La classe de Zidane, cet international français encore sous le choc

La classe de Zidane, cet international français encore sous le choc

Equipe de France
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Nouvel homme fort de l'équipe de France de Zinedine Zidane, Lucas Da Cunha a confié toute l'admiration qu'il avait pour son sélectionneur, mais aussi l'homme qu'il est.
Quelques heures avant la liste de Zinedine Zidane pour les matchs du mois de novembre, Lucas Da Cunha a de quoi être relativement serein. Le métronome de Côme vient de réaliser une masterclass en Ligue des Champions sur le terrain, avec une victoire 9-1 de son équipe. Sa progression est à l’image de celle de la formation italienne, régulière et épatante à la fois. Sa présence dans la liste des Bleus pour les matchs face à la Turquie et l’Italie ne fait donc guère de doute, et ce sera un nouveau moment que le joueur formé au Stade Rennais appréciera grandement.

Da Cunha admiratif de Zidane

Revenir à Clairefontaine et partager des moments avec Zidane, Lucas Da Cunha n’osait même pas en rêver il y a quelques mois encore. C’est désormais une réalité et dans Le Parisien, le milieu de terrain avoue qu’il se pince pour y croire. « C’est une légende pour nous tous et, humainement, quelqu’un d’exceptionnel. J’ai adoré ! Dès qu’il avait un moment, il venait me parler, s’intéressait à l’homme et au joueur que je suis. Même aux entraînements, il communiquait beaucoup et soulignait chaque chose positive. Il m’a fait sentir que je méritais ma place. C’est sa façon de te parler, de te faire comprendre que tu es comme tout le monde… Ce qu’il a fait avec moi, il l’a fait avec tous les nouveaux. Il n’était pas obligé, mais ça ne m’a pas surpris : on connaît la classe de cet homme », a souligné le joueur de Côme, doublement heureux de cet appel chez les Bleus que son meilleur ami est également de la partie en ce moment.
« Adrien Truffert est mon meilleur ami dans la vie de tous les jours : être sélectionné avec lui, c’était dingue ! À l’annonce de la liste, on s’est appelés directement. On était super contents l’un pour l’autre. On a l’habitude de partir en vacances ensemble, et c’est assez fou de se dire qu’on préparait encore la saison ensemble il y a quelques mois », a reconnu le milieu de terrain qui a bien évidemment connu Adrien Truffert au Stade Rennais, d’où sont issus les deux joueurs. Un gang des Rennais, dont fait partie aussi Eduardo Camavinga, qui figure également parmi les grands gagnants du début de l’ère Zidane.
Articles Recommandés
Psg La Decision De Luis Enrique Qui Fait Hurler Langleterre
PSG

PSG : La décision de Luis Enrique qui fait hurler l'Angleterre

Lens Om Les Supporters Lensois Promettent Du Sport
Lens

Lens-OM : Les supporters lensois promettent du sport

Psg Akliouche Forfait Pour Les Matchs De La France
Equipe de France

PSG : Akliouche forfait pour les matchs de la France

Rafael Nadal En Route Pour Devenir President Du Real Madrid
Liga

Rafael Nadal en route pour devenir président du Real Madrid

Fil Info

PSG : La décision de Luis Enrique qui fait hurler l'Angleterre
Lens-OM : Les supporters lensois promettent du sport
PSG : Akliouche forfait pour les matchs de la France
Rafael Nadal en route pour devenir président du Real Madrid
OL : Maciel jusqu'à la fin de saison, Louis-Jean est prévenu
OM : Hojbjerg refuse de partir au mercato d'hiver
Le PSG ne fera aucune offre pour Said El Mala
La Chaîne L'Equipe écoeure Jonathan Clauss
Le PSG met au repos Achraf Hakimi

Derniers commentaires

PSG : La décision de Luis Enrique qui fait hurler l'Angleterre

Quelle avance confortable ? Au mieux on aura 5pts d'avance sur le 2e, ce n'est pas extraordinaire non plus. De plus il fût un temps où on nous répétait que le manque de compétitivité nous empêchait de rivaliser avec les hautes joutes anglaises qui habituaient a un rythme effrêné. Où est le vrai avantage ? Sûrement dans aucun des deux, il faut simplement savoir s'adapter à ses avantages et contraintes de tout à chacun et Lucho le prouve par A+B. Et enfin, la PL est certainement la ligue qui devrait le moins se plaindre car avec ses montagnes d'or de droits tv et ses élites ayant 30 à 40 joueurs de très haut niveau je pense qu'ils ont les possibilités de faire tourner tout en restant compétitif partout. Ils devraient penser d'abord à mieux gérer leurs fortunes.

Lens protégé par les médias, ils accusent

Ca c'est certain et l'an dernier la hype et la propagande pour les soutenir afin de les aider à être champions était ahurissant également.

Lens protégé par les médias, ils accusent

Ca c'est certain et l'an dernier la hype et la propagande pour les soutenir afin de les aider à être champions était ahurissant également.

Lens protégé par les médias, ils accusent

Ca c'est certain et l'an dernier la hype et la propagande pour les soutenir afin de les aider à être champions était ahurissant également.

Carlos Vicens entraineur de l’OL, c’est confirmé

Fonseca n'était pas un foudre de guerre mais prendre un inconnu qui s'est fait limoger de Braga au mois d'octobre c'est délicat je trouve.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
4Paris logo
Paris
17952216106
5Rennes logo
Rennes
16951320191
6Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
7Monaco logo
Monaco
15943212102
8Nice logo
Nice
14942313121
9Lens logo
Lens
13941416133
10Brest logo
Brest
12933316124
11Lorient logo
Lorient
12933378-1
12Toulouse logo
Toulouse
1092431213-1
13Strasbourg logo
Strasbourg
1093151719-2
14Auxerre logo
Auxerre
1093151323-10
15Angers SCO logo
Angers SCO
89225917-8
16Troyes logo
Troyes
89225716-9
17Le Mans logo
Le Mans
791441118-7
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

Loading