L'OM vaut 667ME, McCourt a gagné

Tandis que les supporters de l'OM savourent la victoire à Leverkusen, Frank McCourt se frotte les mains en voyant que la valeur de son club augmente de manière spectaculaire. L'Olympique de Marseille se redresse et cela se voit.

Sous les ordres de Bruno Genesio, l'équipe marseillaise va nettement mieux et le succès obtenu jeudi soir en Allemagne permet à l'OM d'avoir un avenir certain en Ligue Europa. C'est évidemment une excellente nouvelle, d'autant que cela s'inscrit dans un contexte financier compliqué, la DNCG imposant au club phocéen des mesures salariales drastiques. Mais malgré cela, la valeur de l'Olympique de Marseille continue de croître, puisque la très sérieuse société Football Benchmark assure que désormais l'OM vaut 667 millions d'euros.

Une augmentation de 12 % depuis l'an dernier, laquelle permet à Marseille d'entrer dans le Top 24 des clubs les plus valorisés. Une vraie satisfaction pour Frank McCourt, qui sait que le retour des comptes de son club dans des eaux plus calmes contribue aussi à donner encore plus de valeur à l'Olympique de Marseille.

L'OM à la chasse aux sponsors

Au moment où le Bostonien souhaite faire entrer des investisseurs dans le capital du club, voir la valorisation de l'OM bondir ainsi est forcément une bonne chose, d'autant que cela n'est pas fini. Avec la venue de Stéphane Richard aux commandes de l'Olympique de Marseille, Frank McCourt savait ce qu'il faisait, préférant avoir un businessman qu'un fou du mercato pour prendre des décisions. Et l'ancien patron d'Orange a rapidement mis tout le monde au travail, notamment pour aller chercher des sponsors. « Le contexte économique impose de redoubler d’efforts dans la recherche de partenaires. On travaille chaque prospect. Les derniers contrats montrent la force de la marque à l’international et que, globalement, la marque OM reste une marque premium et évocatrice », a confié un responsable de l'OM au site spécialisé Sportbusiness Club.