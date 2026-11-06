OL : Maciel jusqu'à la fin de saison, Louis-Jean est prévenu

Après le départ de Paulo Fonseca, l'Olympique Lyonnais travaille pour finaliser la venue de Carlo Vicens. Un choix qui suscite des interrogations, d'autant que Jorge Maciel connaît bien le groupe et sait comment cette équipe joue.

L'OL a réussi à ramener un point de son déplacement européen face à la Real Sociedad, et c'est finalement une bonne opération car il n'est jamais facile de s'imposer face à la formation basque. Pour Jorge Maciel, qui est désormais l'entraîneur de Lyon depuis le départ précipité de Paulo Fonseca, la situation est relativement simple. Sauf surprise, il cèdera la semaine prochaine sa place à Carlo Vicens, lequel serait proche de signer son contrat avec le club de Michele Kang . Les dirigeants lyonnais ont retenu le profil de l'ancien entraîneur de Braga pour succéder à Fonseca, et tout semble bouclé. Pour Jean-Louis Tourre, rédacteur en chef football de RMC, ce choix fait dans l'urgence est assez surprenant, car l'Olympique Lyonnais aurait pu continuer à faire confiance au moins jusqu'au mois de janvier, voire même cette saison à Jorge Maciel. Et le journaliste d'expliquer pourquoi.

L'OL tient son futur entraîneur, il s'étonne

Considérant que Jorge Maciel connaissait parfaitement l'effectif de l'Olympique Lyonnais et construit pour coller au style de Paulo Fonseca, Jean-Louis Tourre s'interroge clairement sur l'intérêt de faire signer Carlo Vicens. « Je suis étonné que la question ne soit pas posée de garder Maciel jusqu'à soit la trêve hivernale, soit même jusqu'à la fin de saison. En se disant lui, il connaît les principes, il a participé au recrutement, il était là cet été quand des choses ont été mises en place avec Paulo Fonseca et tout. Donc il sait tout ça. Et c'est du temps de gagné selon moi, qui peut être perdu avec le nouvel entraîneur qui va arriver avec ses principes, avec ses idées de jeu. Là par exemple, on parle de Carlos Vicens qui à Braga a joué à trois derrière toute la saison. Là, c'est une équipe qui joue pas du tout à trois derrière, qui joue à quatre. Il va devoir s'adapter et moi je suis étonné que cette option n'ait pas du tout été mise sur la table », explique le patron du foot sur RMC.

On ne parle évidemment pas de l'aspect financier de cette opération, car le successeur de Paulo Fonseca ne viendra pas bénévolement à Lyon. Mais on peut cependant faire confiance à Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger pour ne pas se rater dans ce choix d'une importance cruciale pour l'avenir de l'OL. En faisant signer Carlo Vicens dès le début de la trêve internationale, cela donnera à ce dernier quelques jours de plus pour découvrir son effectif, un petit avantage au moment où Corentin Tolisso et ses coéquipiers vont enchaîner les matchs jusqu'à la fin de saison. A voir aussi si l'ancien coach de Braga arrivera avec son staff, ce qui pourrait aussi pousser vers la sortie Jorge Maciel.