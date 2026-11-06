Rafael Nadal en route pour devenir président du Real Madrid

Cette semaine, le Real Madrid a annoncé que Rafael Nadal était désormais membre du conseil d'administration de son club de coeur. Agé de 40 ans, l'ancienne star du tennis semble désormais bien partie pour succéder à Florentino Perez, lorsque ce dernier cédera sa place.

Du sommet du tennis mondial à la présidence d'un des plus grands clubs sportifs du monde, Rafael Nadal a tous les atouts pour réussir cet incroyable parcours. Celui qui a gagné à 14 reprises les internationaux de France n'a jamais masqué son amour du Real Madrid, mais tout le monde a été surpris lorsque cette semaine les Merengue ont annoncé que Rafael Nadal entrait dans le conseil d'administration du club. Et plusieurs connaisseurs du Real pensent qu'il ne s'agit pas d'une décision prise à la légère. Dans le quotidien AS, ils sont nombreux à penser que l'ancien tennisman est sur la voie royale pour succéder à Florentino Perez quand ce dernier l'aura décidé.

Nadal futur patron du Real Madrid, c'est écrit

Ancien gardien de but du Real Madrid, et considéré comme une légende du club, Paco Buyo pense que la suite de l'histoire est connue. « C’est un coup de maître de Florentino. Un véritable coup politique du président. Il porte un coup dur à l’opposition. Rafa est une marque mondiale, il incarne de grandes valeurs et ses qualités sportives et humaines sont uniques. Florentino a recruté l’Espagnol le plus emblématique au monde pour consolider son projet et neutraliser l’opposition. Il va le préparer à devenir le nouvel héritier et futur président du Real Madrid », estime celui qui était le portier du Real Madrid entre 1986 et 1997.

Nadal a toujours aimé le football

Le média sportif proche du Real Madrid a également interrogé les très puissants groupes de supporters du club et eux aussi sont convaincus que Rafael Nadal est le futur président du club. « C’est une excellente nouvelle. C’est un homme du Real Madrid et un numéro un dans le sport. Nous sommes ravis. Il sera le futur président du Real Madrid », annonce le responsable des supporters de Villarrubia de los Ojos. Journaliste pour DAZN Espagne, Mayka Jimenez est également convaincue que le roi de la terre battue est promis à devenir le patron du Real Madrid : « Il s'agit d'une première étape pour Florentino afin de faire de Rafa Nadal son successeur. Intégrer Nadal au conseil d'administration dès maintenant est un moyen d'assurer la continuité.