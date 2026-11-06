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Rafael Nadal en route pour devenir président du Real Madrid

Rafael Nadal en route pour devenir président du Real Madrid

Liga
parClaude Dautel
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Cette semaine, le Real Madrid a annoncé que Rafael Nadal était désormais membre du conseil d'administration de son club de coeur. Agé de 40 ans, l'ancienne star du tennis semble désormais bien partie pour succéder à Florentino Perez, lorsque ce dernier cédera sa place.
Du sommet du tennis mondial à la présidence d'un des plus grands clubs sportifs du monde, Rafael Nadal a tous les atouts pour réussir cet incroyable parcours. Celui qui a gagné à 14 reprises les internationaux de France n'a jamais masqué son amour du Real Madrid, mais tout le monde a été surpris lorsque cette semaine les Merengue ont annoncé que Rafael Nadal entrait dans le conseil d'administration du club. Et plusieurs connaisseurs du Real pensent qu'il ne s'agit pas d'une décision prise à la légère. Dans le quotidien AS, ils sont nombreux à penser que l'ancien tennisman est sur la voie royale pour succéder à Florentino Perez quand ce dernier l'aura décidé.

Nadal futur patron du Real Madrid, c'est écrit

Ancien gardien de but du Real Madrid, et considéré comme une légende du club, Paco Buyo pense que la suite de l'histoire est connue. « C’est un coup de maître de Florentino. Un véritable coup politique du président. Il porte un coup dur à l’opposition. Rafa est une marque mondiale, il incarne de grandes valeurs et ses qualités sportives et humaines sont uniques. Florentino a recruté l’Espagnol le plus emblématique au monde pour consolider son projet et neutraliser l’opposition. Il va le préparer à devenir le nouvel héritier et futur président du Real Madrid », estime celui qui était le portier du Real Madrid entre 1986 et 1997.
Nadal est souvent venu voir le PSG
Nadal a toujours aimé le football
Le média sportif proche du Real Madrid a également interrogé les très puissants groupes de supporters du club et eux aussi sont convaincus que Rafael Nadal est le futur président du club. « C’est une excellente nouvelle. C’est un homme du Real Madrid et un numéro un dans le sport. Nous sommes ravis. Il sera le futur président du Real Madrid », annonce le responsable des supporters de Villarrubia de los Ojos. Journaliste pour DAZN Espagne, Mayka Jimenez est également convaincue que le roi de la terre battue est promis à devenir le patron du Real Madrid : « Il s'agit d'une première étape pour Florentino afin de faire de Rafa Nadal son successeur. Intégrer Nadal au conseil d'administration dès maintenant est un moyen d'assurer la continuité.
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Derniers commentaires

OL : Aulas allume Michele Kang

non et je me demande encore comme des supporters lyonnais arrivent a ne pas etre au courant de la vraie histoire pathé et idg se sont rassemblé pour dire a aulas qu'ils vendaient ... moralité ensemble ils etaient majoritaire donc la pression etait posée et la deadline aussi Ensuite textor a posé 850€ donc impossible de refusé pour les anciens actionnaire qui poussait pour textor ... Aulas n'y as pas perdu mais ce n'etait pas son choix il voulait a la base attendre que le club soit revenu en coupe d'europe pour penser a vendre

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c est pas dur il enchaine et a la confiance du coach. pas comme la teub de de ZERBI

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ben dsl mais pour bistrup je suis pas d'accord ... il joue un peu plus haut que son vrai post il ratisse gagne bcp de duel alors oui il perd un peu le ballon .. mais quand on voit le match de boudache dans les 20 derniers metres qui sont catastrophique . duranville avec sa rentré ... merah qui a commencé a jouer quand il est descendu ... et nakamaru qui a été bouffé ... y avait quand meme pire sur le terrain que bistrup

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Hier il etait phenomenal. J'ai cru un instant que c'etait un autre... Pourvu que ca dure. Joueur anglais, pour marché anglais = maousse roros

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Quelle avance confortable ? Au mieux on aura 5pts d'avance sur le 2e, ce n'est pas extraordinaire non plus. De plus il fût un temps où on nous répétait que le manque de compétitivité nous empêchait de rivaliser avec les hautes joutes anglaises qui habituaient a un rythme effrêné. Où est le vrai avantage ? Sûrement dans aucun des deux, il faut simplement savoir s'adapter à ses avantages et contraintes de tout à chacun et Lucho le prouve par A+B. Et enfin, la PL est certainement la ligue qui devrait le moins se plaindre car avec ses montagnes d'or de droits tv et ses élites ayant 30 à 40 joueurs de très haut niveau je pense qu'ils ont les possibilités de faire tourner tout en restant compétitif partout. Ils devraient penser d'abord à mieux gérer leurs fortunes.

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