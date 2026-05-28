Guardiola s'en va, un taulier de City menace de signer au PSG

Touché par le départ de Pep Guardiola, Ruben Dias envisage de quitter Manchester City cet été. Une opportunité sur laquelle le PSG ne s’interdit pas de bondir durant le mercato.

Bien que satisfait des performances de Marquinhos et de Willian Pacho ainsi que de l’évolution jugée positive d’Illya Zabarnyi au fil de la saison, le Paris Saint-Germain devrait se renforcer au poste de défenseur central lors du prochain mercato. Le club parisien souhaite préparer l’après-Marquinhos avec un défenseur dans la force de l’âge. Un profil plaît particulièrement à Luis Campos, celui de Ruben Dias.

Ruben Dias vers un départ de City

Le Portugais fait partie des meilleurs défenseurs européens depuis son arrivée à Manchester City en juin 2020, et un départ des Skyblues n’est pas à exclure dans les prochains jours. Selon les informations de Caughtoffside, l’ancien roc du Benfica Lisbonne est très affecté par le départ de Pep Guardiola, qui quitte Manchester City après 10 années passées à l’Etihad Stadium. A en croire le média britannique, Ruben Dias se pose des questions et envisage un départ afin de changer d’air et de tenter une nouvelle aventure.

Un potentiel départ qui met en appétit certains cadors européens, prêts à bondir sur l’opportunité de recruter le défenseur central de 29 ans. C’est notamment le cas du Paris Saint-Germain, du Bayern Munich et du Real Madrid, les trois clubs les plus chauds pour récupérer Ruben Dias en cas de départ de Manchester City. Le média britannique révèle que du côté du vice-champion d’Angleterre en titre, un départ de Ruben Dias n’est pas envisagé. Mais les envies d’ailleurs du joueur pourraient faire la différence.

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Après six années passées au sein du club, le Portugais ne sera pas retenu contre sa volonté, à condition bien sûr que les clubs intéressés s’alignent sur sa valeur marchande. Caughtoffside évoque un prix minimum de 60 millions d’euros, un tarif très abordable pour un club de la dimension du PSG, qui n’a pas hésité à payer des sommes similaires pour Joao Neves, Willian Pacho ou encore Désiré Doué et Vitinha ces dernières années. Reste à voir si du côté de Luis Enrique, on validera cette piste qui pourrait faire encore augmenter le niveau de l’équipe et dans le cas présent de la défense, déjà très compétitive depuis deux ans en coupe d’Europe.