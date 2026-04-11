OM : Frank McCourt et Rodolphe Saadé, l'accord est imminent

Présent vendredi en conférence de presse pour annoncer la nomination de Stéphane Richard à la présidence de l’OM, Frank McCourt a écarté les questions au sujet de l’arrivée d’un potentiel investisseur. Le rapprochement avec CMA CGM, la société de Rodolphe Saadé, semble pourtant se préciser.

Les supporters de l’Olympique de Marseille s’attendaient à une annonce forte de la part de Frank McCourt pour l’avenir du club phocéen. Présent face aux médias au Vélodrome pour la première fois depuis dix ans, le propriétaire américain de l’OM s’est finalement contenté de présenter Stéphane Richard , qui prendra ses fonctions de président du club olympien à compter du 2 juillet prochain. Interrogé par les journalistes sur l’arrivée d’un nouvel investisseur au capital du club, le natif de Boston a botté en touche.

« L’OM est l’un des clubs les stables au niveau financier en Europe. Nous n’avons pas de grosses dettes. De nouveaux partenaires ? Ce n’est pas le sujet aujourd’hui » a-t-il simplement rappelé. Il paraît pourtant que le rapprochement avec CMA CGM, société de l’homme d’affaires français Rodolphe Saadé, est de plus en plus évident. Le nouveau président Stéphane Richard est un proche de celui qui a par ailleurs racheté La Provence. Une entrée au capitale de l’OM de CMA CGM, déjà partenaire maillot du club, semble inévitable.

« Il paraît évident que la CMA CGM va gagner en influence sur l’OM. J’ai hâte de voir comment la saison va se terminer. J’espère et je crois qu’il y aura de nombreux rebondissements » a notamment glissé sur X le journaliste Yacine Youssif, intervenant régulier sur FC Marseille. Le compte La Minute OM, très bien informé sur l’actualité des Olympiens, affirme de son côté qu’une annonce de Frank McCourt sur l’entrée au capital d’un nouvel investisseur était prévue durant la conférence de presse, mais que l’Américain a changé d’avis.

CMA CGM à l’OM, ça se précise

« Aucun coup de poker : l’information est bien réelle. McCourt devait l’annoncer, mais nous ne gérons pas sa communication. Ce sera pour plus tard » a publié La Minute OM alors que quelques heures plus tôt, le compte affirmait que le patron de l’OM allait « officialiser l’arrivée d’un nouvel investisseur ». Quant à savoir si CMA CGM deviendra dans les semaines à venir un nouvel actionnaire du club phocéen, Le Figaro a aussi son avis sur la question. Pour le média national, la société de Rodolphe Saadé se rapproche bien de l’Olympique de Marseille… tout du moins pour le naming du Vélodrome. Le contrat avec Orange prenant fin à l’issue de la saison, CMA CGM est le grandissime favori pour poser son nom et son logo sur la devanture de l’enceinte marseillaise. Avant de racheter une partie du club à Frank McCourt ?