L’OL tente un coup pour Yaremchuk, l’Olympiakos refuse net

Jeune pépite de l'ère textor. Une parmi tant d'autres
On pari ? Il fera pas la saison. Comme d'hab.
C'est bien dommage. Vous savez pas s'que vous loupez.
Bien sûr, il n'y a pas d'autre raison. Les deux dernières saisons de Neymar sont ainsi. Il fait 4 ou 5 matchs, puis se blesse, est absent 1 mois ou plus. Il enchaine ces cycles. Et quand il joue, il est en surpoids, et se bat avec les supporters de son club, un coéquipier, ou les arbitres. Mais,il continue d'avoir un certain soutien populaire, même s'il s'est considérablement réduit, et n'est plus majoritaire depuis longtemps dans l'opinion publique. Il est surtout très soutenu par la Fédération, et les sponsors de la Seleçao. Je pense qu'ils vont l'emmener, même s'il ne joue pas !
le premier responsable reste Laburne, mais c'est Nasser qui tire les ficelles du foot francais depuis plusieurs saisons. il a savonné toutes les discussions qui faisait potentiellement concurrence au PSG et BeIn. Riolo, qui est supporter du PSG pourtant , le décrit brillamment , il suffit de l'écouter exposer les faits pour comprendre que si les finances du foot francais sont a ce niveau ce sont a cause de ces deux-là. Mais vu que ça vient de Riolo certains refusent d'écouter la verité. La repartition n'est qu'un des problèmes. il faut absolument que la loi des senateurs passent avec le minimum d'amendement possible( là encore Nasser use de toute son influence et ses cadeaux pour que ça échoue).
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