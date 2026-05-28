L’OL tente un coup pour Yaremchuk, l’Olympiakos refuse net

Satisfait des performances de Roman Yaremchuk durant son prêt, l’OL aimerait conserver le buteur ukrainien… mais pas à n’importe quel prix. Les Gones refusent de payer les 5 millions d’euros exigés par l’Olympiakos.

Même s’il n’a inscrit que 4 petits buts en Ligue 1 Roman Yaremchuk laissera un bon souvenir à l’Olympique Lyonnais . Recruté en prêt en provenance de l’Olympiakos au mois de janvier, l’international ukrainien a rendu de fiers services à Paulo Fonseca. Le buteur de 30 ans a apporté un profil différent au sein de l’effectif lyonnais et son jeu en remise a souvent profité aux autres joueurs offensifs, notamment Endrick et Corentin Tolisso.

L'OL veut faire baisser le prix de Yaremchuk

Satisfait des performances de Yaremchuk et de son état d’esprit impeccable, l’OL aimerait le conserver. Mais pour le club rhodanien, pas question de s’aligner sur le montant de l’option d’achat fixée par l’Olympiakos, à savoir 5 millions d’euros. Selon les informations du site turc Fotospor, l’Olympique Lyonnais a d’ailleurs contacté la direction de l’Olympiakos au cours des derniers jours.

Objectif de la manoeuvre : obtenir un rendez-vous avec le club grec pour négocier le transfert de Roman Yaremchuk avec un prix fortement revu à la baisse. Le média explique que l’Olympiakos a catégoriquement refusé la demande lyonnaise, jugeant que les 5 millions d’euros réclamés pour le buteur ukrainien n’étaient pas négociables. On se dirige donc vers un départ définitif de Yaremchuk d’autant que dans le même temps, l’Ukrainien a des courtisans.

Vers un départ à Fenerbahçe

C’est notamment le cas de Fenerbahçe, informé de l’échec des négociations entre l’OL et l’Olympiakos. Le club turc, qui dispose de moyens financiers bien supérieurs à ceux de Lyon, souhaite boucler rapidement la venue de l’ancien attaquant du Benfica Lisbonne. Si tel venait à être le cas, la piste menant à Yaremchuk sera définitivement à oublier pour Lyon, qui va devoir s’activer pour trouver au moins un numéro 9 après les départs de l’Ukrainien mais aussi d’Endrick, de retour de prêt au Real Madrid.