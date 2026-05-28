Le dernier geste de classe d’Endrick à l’OL

Un passage court mais prolifique pour tout le monde. Endrick a réussi son prêt à l'OL, et en a aussi tiré bénéfice. Son attitude a été louée jusqu'à la dernière minute passée sous le maillot lyonnais.

Dès le départ, avant même son arrivée, Endrick a totalement joué le jeu de son prêt à l’Olympique Lyonnais. Réceptif au discours de Paulo Fonseca, il a aidé l’OL à convaincre le Real Madrid que ce prêt était une bonne chose pour lui. Arrivé à Lyon avant même la date du 1er janvier, le Brésilien a tout donné et même si son style est encore perfectible, il a apporté des buts précieux et un nouvel élan à l’attaque rhodanienne. Un prêt concluant car Endrick va repartir au Real avec une confiance revue à la hausse. Et il disputera même la Coupe du monde en Amérique, ce qui était loin d’être une garantie au coeur de la saison.

Endrick, Lyonnais jusqu'au bout du bout

L’OL se frotte les mains d’avoir réussi ce coup, surtout si ça lui ouvre des portes pour de futures arrivées de ce niveau. Lyon n’aura que du bien à dire de son attaquant. « C’est une vraie réussite. C’est un garçon adorable qui s’est totalement intégré, il a aidé le club, et a été reconnaissant », a souligné Matthieu Louis-Jean, grand acteur de ce mouvement du mercato hivernal.

La reconnaissance est en effet totale, puisque Endrick est parti en seigneur de l’OL. Le Progrès raconte ainsi que le joueur formé à Palmeiras s’est prêté au jeu de poser avec les équipements de la saison prochaine afin d’aider à la présentation du nouveau maillot. Il a même insisté pour effectuer cette dernière opération de fin de saison qui rebute parfois les joueurs.

Une chose rare pour un joueur sur le départ. Certes, ce n’est pas Endrick qui fera décoller les ventes des maillots de la saison prochaine, mais quand on connait sa popularité au Brésil et le fait que ses matchs étaient très suivis en Amérique du Sud, cela aura le don de faire un petit coup de pub supplémentaire pour Lyon, notamment dans son pays.