OM : Un défenseur anglais gratuit, le premier coup de Lorenzi

Futur directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi va devoir composer un mercato avec de faibles moyens cet été. Dans cette optique, l’ancien dirigeant de Brest a identifié une cible en Angleterre pour zéro euro.

Une fois n’est pas coutume, le mercato estival devrait être très animé à l’Olympique de Marseille . Mais cette fois, c’est plutôt logique puisque le club phocéen se réinvente complètement avec la nomination d’un nouveau président, d’un nouveau directeur sportif et bientôt d’un nouvel entraîneur. Futur homme fort du secteur sportif, Grégory Lorenzi a une mission très claire : dégraisser l’effectif des gros salaires, réaliser quelques belles ventes… et bâtir une nouvelle équipe avec de faibles moyens financiers.

Dans cette optique, l’ancien dirigeant de Brest s’est déjà mis au travail. Selon les informations de l’insider Calum Campbell sur X, un profil en Angleterre a tapé dans l’oeil du futur directeur sportif de l’Olympique de Marseille. Il s’agit de Sam Amissah, en fin de contrat avec Fulham le 30 juin prochain. Disponible pour zéro euro, le défenseur central anglais de 19 ans a tout de la bonne pioche pour l’OM. Capable de jouer dans l’axe ou sur un côté, il est jugé comme un élément très prometteur Outre-Manche.

Un nouveau coup à la CJ Egan-Riley ?

La preuve, Chelsea, Arsenal et Manchester United ont déjà manifesté leur intérêt selon Transfermarkt. Mais l’international U19 avec les Three Lions pourrait faire le choix de signer à Marseille, une destination où il bénéficierait d'un temps de jeu plus important que s’il signait immédiatement chez un cador de Premier League. Reste maintenant à voir si celui qui a toujours été appelé dans les catégories de jeunes avec l’Angleterre répondra favorablement à l’appel de Grégory Lorenzi.

A Marseille, il pourrait retrouver son compatriote CJ Egan-Riley, lui aussi recruté en Angleterre pour zéro euro l’été dernier. Mais qui n’a pas vraiment eu l’occasion de montrer son réel niveau au vu de la forte concurrence à son poste en 2025-2026 avec Pavard, Aguerd, Balerdi ou encore Medina.