Accord trouvé, il sacrifie le Mondial pour Lille

Trois jours après l’annonce du départ de Bruno Genesio, le LOSC a déjà bouclé l’arrivée de son futur entraîneur. Il s’agira de l’Italien Davide Ancelotti, fils de Carlo, et qui s’apprête à quitter le staff du Brésil juste avant la Coupe du monde 2026.

Lille n’a pas traîné. Contraint d’annoncer le départ libre de Bruno Genesio lundi dernier, le club nordiste est déjà fixé sur l’identité de son successeur. Le LOSC, qui avait probablement senti venir la décision de son entraîneur convoité par l’Olympique de Marseille, a choisi d’entamer un nouveau cycle avec Davide Ancelotti. L’Italien faisait partie de la short-list où l’on retrouvait notamment les noms de Thiago Motta et du Français Stéphane Dumont.

Son profil a finalement été privilégié et le fils de Carlo Ancelotti a pu trouver un accord avec les dirigeants lillois, annoncent Marca et Foot Mercato . Un choix risqué de la part du LOSC dans la mesure où son futur coach n’a pas une grande expérience en tant qu’entraîneur principal. Depuis le début de sa carrière de technicien, Davide Ancelotti a surtout travaillé dans les différents staffs de son père, notamment au Paris Saint-Germain où il avait connu un certain Olivier Létang, actuel président de Lille.

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Le fils de Carlo Ancelotti a quand même dirigé l’équipe de Botafogo lors d’un bref passage l’année dernière, avec à la clé une saison terminée à la sixième place dans le championnat auriverde. Davide Ancelotti avait ensuite retrouvé son père dans le staff du Brésil et s’apprêtait à vivre une Coupe du monde avec la Seleção. Mais le LOSC a apparemment trouvé les bons arguments pour le convaincre de sacrifier le Mondial. A noter que le technicien seulement âgé de 36 ans pourrait être présenté aux médias dès lundi, Olivier Létang ayant programmé une conférence de presse au centre d’entraînement.