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Lens : Sage a été trop loin, ça va lui coûter cher

Lens28 mai , 14:20
parEric Bethsy
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Après une saison exceptionnelle, Pierre Sage n’est pas certain de continuer avec le Racing Club de Lens. L’entraîneur des Sang et Or multiplie les sorties médiatiques pour exprimer ses doutes quant aux ambitions de ses dirigeants. Une communication qui pourrait bien lui porter préjudice.
Pierre Sage s’est lancé dans une véritable tournée. Du plateau de Téléfoot à celui de Canal+, en passant par le studio de RMC, l’entraîneur du Racing Club de Lens a enchaîné les entretiens après la fin de la saison. Le technicien en a profité pour savourer les exploits de son équipe vice-championne de France et sacrée en Coupe de France. Mais étant donné son actualité, les questions tournaient surtout autour de son avenir.
Le coach des Sang et Or se sent bien au sein du club artésien. Sauf que ses grandes ambitions pour la saison prochaine contrastent avec la prudence affichée par ses dirigeants. Pierre Sage a donc choisi de mettre la pression via les médias. Une stratégie risquée selon David Gluzman. « Il fragilise sa position, ça c'est certain, a prévenu le chroniqueur de RMC. Il est dans la surcommunication depuis quelques semaines. Il sait pertinemment que son destin n'est pas encore scellé. Et pourtant, il accepte média après média tout en sachant qu'on va lui poser la question. »

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« Il joue de son pouvoir de négociation et il fait passer des messages. Mais par contre, c'est quelqu'un de très intelligent, il n'est pas dupe, il sait très bien qu'à la première crise de résultat on va lui rappeler ses propos estivaux. Franck Haise, après Ajaccio, au moment de son départ, c'était exactement la même chose, il avait été un peu hésitant. Là où je le trouve d'habitude plutôt pédagogue et bon communicant, là je trouve qu'il se met le feu, il fragilise sa situation », a insisté David Gluzman, persuadé que la communication de Pierre Sage finira par se retourner contre lui.
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