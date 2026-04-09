McCourt arrive en urgence à l'OM, il va parler vendredi

Peu après la conférence de presse d'Habib Beye prévue ce jeudi, l'OM entrera dans la préparation de son match décisif face à Metz. Le moment choisi par Frank McCourt pour briser le silence.

Ce vendredi, l’OM affrontera Metz pour un match à gagner absolument pour continuer de croire au podium. Mais avant cela, un autre match sera suivi avec attention par les supporters marseillais. En effet, selon les informations de RMC, Frank McCourt viendra dans la cité provençale pour donner une conférence de presse exceptionnelle. Le rendez-vous avec les journalistes est pris pour 11h00. La conférence de presse aura lieu au Stade Vélodrome. Le motif de ce point avec les médias n’a pas été précisé par le club phocéen.

Mais il y a beaucoup de sujets qui peuvent être évoqués vue l’actualité chargée de l’OM. Tout d’abord, les objectifs sportifs avec une place en Ligue des Champions à aller chercher pour des besoins évidents en terme de compétitivité et de gains financiers. Il y a aussi la situation économique qui a beaucoup fait parler depuis l’annonce par la DNCG d’un déficit de plus de 100 millions d’euros pour la saison précédente, même si ce chiffre était connu depuis longtemps par Frank McCourt

Parmi les raisons possibles de ce point presse, il y a surtout la nomination d’une nouvelle équipe dirigeante avec le départ de Pablo Longoria et celui à venir de Medhi Benatia. L’OM se cherche de nouveaux patrons au quotidien pour la gestion du club, et pas que sur le plan sportif. Cela pourrait aussi influer sur l’avenir d’Habib Beye, qui a signé jusqu’en juin 2027, mais n’a aucune garantie d’être toujours en poste la saison prochaine avec les inévitables changements à venir.

Enfin, Frank McCourt pourrait aussi donner les grandes lignes pour la suite de l’OM, avec les prochains mercatos, et pourquoi pas sa recherche récemment officialisée de nouveaux investisseurs. Dont CMA-CGM qui doit devenir le prochain partenaire du Stade Vélodrome, avec un naming qui va rayer de la carte le Stade Orange Vélodrome.