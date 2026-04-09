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McCourt arrive en urgence à l'OM, il va parler vendredi

OM09 avr. , 15:34
parGuillaume Conte
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Peu après la conférence de presse d'Habib Beye prévue ce jeudi, l'OM entrera dans la préparation de son match décisif face à Metz. Le moment choisi par Frank McCourt pour briser le silence.
Ce vendredi, l’OM affrontera Metz pour un match à gagner absolument pour continuer de croire au podium. Mais avant cela, un autre match sera suivi avec attention par les supporters marseillais. En effet, selon les informations de RMC, Frank McCourt viendra dans la cité provençale pour donner une conférence de presse exceptionnelle. Le rendez-vous avec les journalistes est pris pour 11h00. La conférence de presse aura lieu au Stade Vélodrome. Le motif de ce point avec les médias n’a pas été précisé par le club phocéen.
Mais il y a beaucoup de sujets qui peuvent être évoqués vue l’actualité chargée de l’OM. Tout d’abord, les objectifs sportifs avec une place en Ligue des Champions à aller chercher pour des besoins évidents en terme de compétitivité et de gains financiers. Il y a aussi la situation économique qui a beaucoup fait parler depuis l’annonce par la DNCG d’un déficit de plus de 100 millions d’euros pour la saison précédente, même si ce chiffre était connu depuis longtemps par Frank McCourt
Parmi les raisons possibles de ce point presse, il y a surtout la nomination d’une nouvelle équipe dirigeante avec le départ de Pablo Longoria et celui à venir de Medhi Benatia. L’OM se cherche de nouveaux patrons au quotidien pour la gestion du club, et pas que sur le plan sportif. Cela pourrait aussi influer sur l’avenir d’Habib Beye, qui a signé jusqu’en juin 2027, mais n’a aucune garantie d’être toujours en poste la saison prochaine avec les inévitables changements à venir.
Enfin, Frank McCourt pourrait aussi donner les grandes lignes pour la suite de l’OM, avec les prochains mercatos, et pourquoi pas sa recherche récemment officialisée de nouveaux investisseurs. Dont CMA-CGM qui doit devenir le prochain partenaire du Stade Vélodrome, avec un naming qui va rayer de la carte le Stade Orange Vélodrome.

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Derniers commentaires

La dernière dinguerie de l'OM, Jérôme Alonzo dégoûté

Ah le Qatar est là depuis 1994? T'es un vrai 🤡 Entre 1994 et 2013 (donc sans QSI le 🤡...), soit 20 ans. Le PSG a gagné 13 titres dont 1 coupe d'Europe pendant que l'OM en a gagné moins de la moitier (6)...

« Michele Kang a sauvé l’OL » d’une mort certaine

Qu’est ce que t’es cretin ma pauvre flaque de pisse…

La dernière dinguerie de l'OM, Jérôme Alonzo dégoûté

Lui c'est chalgoumi bis, quand il parle ou écrit on comprend jamais rien à ce qu'il dit. 🤣🤣🤣

La dernière dinguerie de l'OM, Jérôme Alonzo dégoûté

Mais pourquoi tu commences en 1994, sans le Qatar vous êtes rien.

La dernière dinguerie de l'OM, Jérôme Alonzo dégoûté

Oh, j'assume que depuis qsi ils gagnent tout mais avant c'était pas le cas.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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