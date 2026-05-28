100 ME pour un champion du monde, le PSG se renseigne

Malgré un contrat qui court jusqu’en 2032, Enzo Fernandez a de fortes chances de quitter Chelsea cet été. Le champion du monde argentin veut changer d’air et plusieurs cadors européens sont intéressés, dont le PSG.

Grande force du Paris Saint-Germain depuis plusieurs années, le milieu de terrain pourrait subir quelques changements lors du prochain mercato dans la capitale française. Luis Enrique et Luis Campos se préparent à un possible départ de Fabian Ruiz, sous contrat jusqu’en 2027. Surtout, les deux hommes forts du PSG veulent apporter de la concurrence dans un secteur de jeu où l’Espagnol ainsi que Joao Neves et Vitinha sont installés.

C’est la raison pour laquelle Paris est de plus en plus intéressé à l’idée de se positionner sur le dossier Enzo Fernandez. Une tendance confirmée par le journaliste Ekrem Konur, qui nous apprend que le Paris SG est l’un des deux clubs les plus actifs pour tenter de recruter l’international argentin dans l’optique de la saison prochaine.

Le Real Madrid et Paris seraient actuellement à la lutte et plus avancés que Barcelone, Arsenal ou encore Manchester City, qui ont également été associés au natif de San Martin ces dernières semaines. Reste que pour déloger Enzo Fernandez de Chelsea, il va falloir signer un très gros chèque. Le journaliste turc estime que les Blues ne négocieront pas en-dessous de 100 millions d’euros.

Chelsea réclame 100 ME pour Enzo Fernandez

Un prix assez logique pour le club londonien, désireux de rentrer dans ses frais, deux ans et demi après avoir dépensé la somme colossale de 120 millions d’euros pour faire venir Enzo Fernandez en provenance du Benfica Lisbonne. De son côté, le joueur souhaite partir, d’autant plus après la non-qualification de Chelsea pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Jusqu’à présent, Enzo Fernandez semblait donner sa préférence à l’Espagne, mais le PSG n’a pas l’intention d’abandonner si vite la possibilité de recruter un tel joueur.