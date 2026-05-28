Enzo Fernandez ICONSPORT_366749_0022

100 ME pour un champion du monde, le PSG se renseigne

PSG28 mai , 15:00
parCorentin Facy
0
Malgré un contrat qui court jusqu’en 2032, Enzo Fernandez a de fortes chances de quitter Chelsea cet été. Le champion du monde argentin veut changer d’air et plusieurs cadors européens sont intéressés, dont le PSG.
Grande force du Paris Saint-Germain depuis plusieurs années, le milieu de terrain pourrait subir quelques changements lors du prochain mercato dans la capitale française. Luis Enrique et Luis Campos se préparent à un possible départ de Fabian Ruiz, sous contrat jusqu’en 2027. Surtout, les deux hommes forts du PSG veulent apporter de la concurrence dans un secteur de jeu où l’Espagnol ainsi que Joao Neves et Vitinha sont installés.
C’est la raison pour laquelle Paris est de plus en plus intéressé à l’idée de se positionner sur le dossier Enzo Fernandez. Une tendance confirmée par le journaliste Ekrem Konur, qui nous apprend que le Paris SG est l’un des deux clubs les plus actifs pour tenter de recruter l’international argentin dans l’optique de la saison prochaine.
Le Real Madrid et Paris seraient actuellement à la lutte et plus avancés que Barcelone, Arsenal ou encore Manchester City, qui ont également été associés au natif de San Martin ces dernières semaines. Reste que pour déloger Enzo Fernandez de Chelsea, il va falloir signer un très gros chèque. Le journaliste turc estime que les Blues ne négocieront pas en-dessous de 100 millions d’euros.

Chelsea réclame 100 ME pour Enzo Fernandez

Un prix assez logique pour le club londonien, désireux de rentrer dans ses frais, deux ans et demi après avoir dépensé la somme colossale de 120 millions d’euros pour faire venir Enzo Fernandez en provenance du Benfica Lisbonne. De son côté, le joueur souhaite partir, d’autant plus après la non-qualification de Chelsea pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Jusqu’à présent, Enzo Fernandez semblait donner sa préférence à l’Espagne, mais le PSG n’a pas l’intention d’abandonner si vite la possibilité de recruter un tel joueur.
Articles Recommandés
ICONSPORT_366058_0652
Rennes

DNCG, UEFA et mercato, Rennes annonce la couleur

ICONSPORT_366025_0010
Mercato

Transfert à 80 ME bouclé, Gordon s’envole pour Barcelone

ICONSPORT_362026_0258
OL

OL : Sans rancune, Khalis Merah a tourné la page

Neymar Santos
Mondial 2026

Pour Neymar, le Mondial vire au cauchemar

Fil Info

28 mai , 16:00
DNCG, UEFA et mercato, Rennes annonce la couleur
28 mai , 15:40
Transfert à 80 ME bouclé, Gordon s’envole pour Barcelone
28 mai , 15:22
OL : Sans rancune, Khalis Merah a tourné la page
28 mai , 15:20
Pour Neymar, le Mondial vire au cauchemar
28 mai , 14:40
Accord trouvé, il sacrifie le Mondial pour Lille
28 mai , 14:20
Lens : Sage a été trop loin, ça va lui coûter cher
28 mai , 14:00
OM : Un défenseur anglais gratuit, le premier coup de Lorenzi
28 mai , 13:40
Avant Arsenal, Jorge Mendes pourrit le PSG
28 mai , 13:20
Le dernier geste de classe d’Endrick à l’OL

Derniers commentaires

OL : Sans rancune, Khalis Merah a tourné la page

Jeune pépite de l'ère textor. Une parmi tant d'autres

Les joueurs de l’OM votent Bruno Genesio

On pari ? Il fera pas la saison. Comme d'hab.

Les joueurs de l’OM votent Bruno Genesio

C'est bien dommage. Vous savez pas s'que vous loupez.

Pour Neymar, le Mondial vire au cauchemar

Bien sûr, il n'y a pas d'autre raison. Les deux dernières saisons de Neymar sont ainsi. Il fait 4 ou 5 matchs, puis se blesse, est absent 1 mois ou plus. Il enchaine ces cycles. Et quand il joue, il est en surpoids, et se bat avec les supporters de son club, un coéquipier, ou les arbitres. Mais,il continue d'avoir un certain soutien populaire, même s'il s'est considérablement réduit, et n'est plus majoritaire depuis longtemps dans l'opinion publique. Il est surtout très soutenu par la Fédération, et les sponsors de la Seleçao. Je pense qu'ils vont l'emmener, même s'il ne joue pas !

Droits TV : Le Portugal menace la France

le premier responsable reste Laburne, mais c'est Nasser qui tire les ficelles du foot francais depuis plusieurs saisons. il a savonné toutes les discussions qui faisait potentiellement concurrence au PSG et BeIn. Riolo, qui est supporter du PSG pourtant , le décrit brillamment , il suffit de l'écouter exposer les faits pour comprendre que si les finances du foot francais sont a ce niveau ce sont a cause de ces deux-là. Mais vu que ça vient de Riolo certains refusent d'écouter la verité. La repartition n'est qu'un des problèmes. il faut absolument que la loi des senateurs passent avec le minimum d'amendement possible( là encore Nasser use de toute son influence et ses cadeaux pour que ça échoue).

CalendrierRésultats

Loading