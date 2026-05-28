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L1-L2 : 0-0 à l'aller, l'accord secret entre l'ASSE et Nice

Ligue 128 mai , 13:00
parCorentin Facy
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Le barrage aller entre l’AS Saint-Etienne et l’OGC Nice, mardi soir à Geoffroy-Guichard, a donné lieu à l’une des purges de la saison. Un match nul 0-0 qui arrange tout le monde avant le match retour.
Onze tirs au total pour zéro tentative cadrée, voici le résumé que l’on pourrait faire du match de barrage aller entre l’AS Saint-Etienne et l’OGC Nice, mardi soir dans le Chaudron. Devant leur public, les Verts ont tenté de prendre un avantage sur le Gym dans l’optique du match retour, mais la qualité technique n’a pas été au rendez-vous. Que dire de Nice, clairement venu dans le Forez pour défendre et garder ses chances intactes avant le match retour sur la Côte d’Azur.
Finalement, ce match nul 0-0 n’a pas ravi les spectateurs, mais a globalement satisfait les acteurs de la rencontre. Stéphanois et Niçois ont préservé leurs chances dans l’optique du match retour qui se déroulera ce vendredi à huis clos. Volontairement provocateur, le consultant Florent Gautreau estime que sans le vouloir, Nice et l’ASSE ont finalement joué un match un peu arrangé à leur façon.
« Pour moi, c'est effectivement presque un truc... ce n'est pas loin d'être un match arrangé. Je le dis évidemment avec toutes les réserves qui s'y rapportent » a-t-il lancé sur RMC avant de poursuivre. « Je pense qu'effectivement, une fois que c'était un peu acté, la deuxième période était encore pire que la première. Ces barrages sont faits pour protéger la Ligue 1 depuis le départ. Tu fatigues la Ligue 2 avec les pré-barrages, puis après tu lui mets le match retour à domicile pour le club de Ligue 1 » ajoute le consultant, puis de conclure.

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« Sainté, ils auraient dû faire beaucoup mieux aussi dans la saison. Tu te retrouves aussi frustré après un match comme ça, comme tu l'as été dans la saison, en te disant que tu devais faire beaucoup mieux avec les moyens que tu as » analyse Florent Gautreau, qui attendait plus de l’ASSE sur la saison et sur le barrage aller. Reste à voir si les hommes de Philippe Montanier parviendront à créer l’exploit ce vendredi en envoyant Nice en Ligue 2 à l’Allianz Riviera.
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