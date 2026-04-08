OM : Accord imminent pour le « CMA CGM Vélodrome »

Après dix ans de contrat de naming avec Orange, le Stade Vélodrome va changer de sponsor titre à l'issue de la saison. Et selon certaines indiscrétions, CMA CGM compte profiter de cette porte ouverte.

En juin 2026, le Stade Vélodrome devenait, par contrat de naming, l'Orange Vélodrome. La plus grande enceinte de football de l'Hexagone, hors Stade de France, est une vitrine parfaite pour les grosses entreprises qui veulent promouvoir leur nom. Matmut l'a fait avec le nouveau stade à Bordeaux, Groupama à Lyon, même chose pour Spotify au Camp Nou à plus forte mesure.

Ce contrat de naming permettait à l' OM de générer, depuis 10 ans, des revenus estimés à 2 millions d'euros par an. Une somme dérisoire quand on sait que Spotify débourse 20 millions d'euros par an pour le naming du Camp Nou. Sans aller jusque-là, la direction phocéenne aspire à mieux avec un nouveau partenaire, lequel ne pourrait être que CMA CGM.

CMA CGM Vélodrome, le futur nom du stade ?

C'est en tout cas ce qu'affirme Jerome Choquet, un insider de la sphère olympienne, selon qui un accord entre CMA CGM, l'OM et la ville de Marseille est proche d'être trouvé pour un contrat de « partenaire stade ». Les supporters doivent-ils s'attendre à voir leur stade s'appeler CMA CGM Vélodrome à l'avenir ? C'est visiblement une possibilité qui commence à prendre forme, alors qu'ils sont déjà nombreux à suspecter que l'enceinte phocéenne passe sous ce nom depuis l'annonce de la fin du contrat de naming avec Orange.

Pour rappel, CMA CGM est déjà sponsor principal de l'OM depuis 2023. Et depuis le 24 novembre dernier, un nouveau contrat a été signé entre les deux parties permettant à la première entreprise de transport maritime de faire figurer son nom sur la face avant des maillots de l'ensemble des équipes marseillaises jusqu'en 2028.