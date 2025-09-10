OM : Medhi Benatia lance un message fort

Une saison excitante nous attend, à nous de la construire ensemble avec ambition- Medhi Benatia, directeur sportif de l'OM
La modération fait quoi 🤣
Ce qui esf bien avec ce nouveau forum eet que tu ne peux pas mettre en PV ma petite Kenny Du coup, on voit que tu vie sur les articles et que tu ne va jamais sue ceux de ton vieux club de banlieue
Il faut te calmer. C'est toi qui embrouille, moi je dis seulement ce que j'ai à dire.
Tu t embrouilles avec tes comptes fake 🤣
Je me rappelle que cela faisait partie de tes délires parmi d'autre énormités que tu as pu écrire ici.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|8
|3
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|5
|0
|7
|3
|2
|1
|0
|7
|11
|4
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|6
|4
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|5
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|1
|4
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|6
|6
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|2
|2
|4
|3
|1
|1
|1
|-3
|2
|5
|3
|3
|1
|0
|2
|1
|5
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|5
|6
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|4
|5
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|1
|2
|3
|3
|1
|0
|2
|-2
|2
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-3
|5
|8
|3
|3
|1
|0
|2
|-3
|5
|8
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|4
|8
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|2
|7
