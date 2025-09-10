OM : Medhi Benatia lance un message fort

ICONSPORT_268698_0318

Le mercato estival a officiellement fermé ses portes il y a dix jours et à présent, l’OM souhaite lancer sa saison. C’est le voeu affiché par son directeur du football Medhi Benatia sur les réseaux sociaux.
Comme c’est le cas tous les étés, l’Olympique de Marseille a été très actif sur le marché des transferts. Le club phocéen s’est renforcé en recrutant douze joueurs dont certains sont très attendus comme Igor Paixao, Benjamin Pavard ou encore Nayef Aguerd. Malgré la déception du feuilleton Adrien Rabiot, l’OM est globalement satisfait de son mercato. Il est temps à présent de se concentrer sur le rectangle vert et d’oublier les rumeurs et l’agitation du marché des transferts. C’est en tout cas le message envoyé sur Instagram par le directeur sportif olympien Medhi Benatia, désireux de lancer la saison de l’OM avec des bons résultats, ce qui fait pour l’instant défaut à l’équipe de Roberto De Zerbi, battue deux fois en trois matchs de Ligue 1.
Une saison excitante nous attend, à nous de la construire ensemble avec ambition
- Medhi Benatia, directeur sportif de l'OM
« Je souhaite la bienvenue à l’ensemble des joueurs ayant rejoint notre projet lors de ce mercato estival. Désormais, avec la fin de cette période de transferts, il est temps de nous concentrer pleinement sur le travail. Une saison excitante nous attend, à nous de la construire ensemble avec ambition, humilité, engagement et rigueur » a publié sur son compte Instagram le directeur sportif de l’OM, qui a au total recruté Paixao, Aguerd, Vermeeren, Pavard, Medina, O’Riley, Weah, Emerson, Gomes, Egan-Riley, Aubameyang et Traoré cet été. Un effectif que Marseille espère suffisant pour viser le podium en Ligue 1 et figurer parmi les 24 premiers lors de la phase de classement de la Ligue des Champions. Premiers éléments de réponse face à Lorient vendredi, quelques jours avant un déplacement sur la pelouse... du Real Madrid.

