OM : Gouiri refuse une offre ahurissante du Bayern

Brillant lors de la seconde partie de saison dernière, Amine Gouiri a crevé l’écran avec l’OM au point d’être la cible du Bayern Munich lors du mercato estival. Mais l'international algérien a refusé de quitter Marseille.
Etincelant sous les couleurs de l’Olympique de Marseille de janvier à mai après son transfert en provenance du Stade Rennais, Amine Gouiri a grandement contribué à la qualification du club phocéen en Ligue des Champions. Auteur de 13 buts et 5 passes décisives l’an passé, l’international algérien a donné du poids à une attaque olympienne en manque d’un vrai numéro neuf après l’échec Elye Wahi tandis que Neal Maupay a vite affiché ses limites. Amine Gouiri a crevé l’écran, à tel point que de très gros clubs européens ont toqué à la porte de Medhi Benatia et de Pablo Longoria pour discuter d’un potentiel transfert.

Amine Gouiri a dit non au Bayern Munich

A en croire les informations de Foot Mercato, le Bayern Munich fait partie des clubs qui ont sondé l’OM pour l’international algérien cet été. A la recherche d’un avant-centre pour doubler le poste d’Harry Kane, le champion d’Allemagne en titre a pris contact avec Marseille afin de discuter des conditions d’un potentiel transfert de l’ancien Rennais. Medhi Benatia n’a même pas eu besoin de se demander s’il était préférable de vendre Amine Gouiri ou de le garder puisque selon nos confrères, le joueur de 25 ans a rapidement tranché la question de son avenir.
Malgré le prestige d’un club comme le Bayern Munich, il n’a jamais été question pour le joueur formé à Lyon de quitter Marseille six mois seulement après son arrivée. Un choix catégorique et assumé de la part de Gouiri, attaché à l’OM et qui s’est épanoui l’an passé dans ce rôle de numéro neuf. Rien ne dit que l’attaquant marseillais regrette ce choix mais quelques semaines plus tard, la situation n’est plus aussi rose pour lui. Baladé en numéro dix contre le Paris FC et à gauche en cours de match contre Rennes, Amine Gouiri était remplaçant au profit de Pierre-Emerick Aubameyang à Lyon lors de la 3e journée de Ligue 1. L’OM n’est pas le Bayern Munich mais cette saison, il va falloir cravacher pour gagner sa place, ce qui ne fait sans doute pas peur à l’attaquant né à Bourgoin-Jallieu.
Loading