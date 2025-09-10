OM : « Je n’oublierai jamais », Adrien Rabiot sort du silence

Plus d’une semaine après l’officialisation de son départ de l’OM, Adrien Rabiot est sorti du silence sur son compte Instagram.

Elu joueur de la saison à l’Olympique de Marseille la saison dernière, Adrien Rabiot s’est officiellement engagé en faveur de l’AC Milan le 1er septembre dernier. Un départ consécutif à la bagarre qui a opposé l’international français de 29 ans à Jonathan Rowe lors de la 1ère journée de Ligue 1 à Rennes. Un départ qui n’était pas prévu initialement, que ce soit dans le camp du joueur ou des dirigeants olympiens. La séparation a été difficile à digérer pour les supporters de l’OM, qui s’étaient attachés au milieu de terrain formé au PSG et passé par la Juventus Turin. Le public marseillais attendait par ailleurs un message d’adieu d’Adrien Rabiot depuis plusieurs jours.

C’est désormais chose faite puisque dans un message publié sur Instagram, l’ancien Turinois a remercié les supporters marseillais pour leur accueil et leur a souhaité le meilleur pour la suite. « Chers supporters marseillais, avant de commencer ma nouvelle aventure à Milan je voulais vous adresser un message. Depuis le 1er jour où je suis arrivé à Marignane, vous n'avez pas attaché d'importance à mon passé parisien, et m'avez tout de suite adopté en tant que Marseillais, et ce jusqu'à mon départ » a publié Adrien Rabiot sur Instagram avant de conclure.