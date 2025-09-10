ICONSPORT_260406_0180 (1)

OM : « Je n’oublierai jamais », Adrien Rabiot sort du silence

OM10 sept. , 22:20
parCorentin Facy
Plus d’une semaine après l’officialisation de son départ de l’OM, Adrien Rabiot est sorti du silence sur son compte Instagram.
Elu joueur de la saison à l’Olympique de Marseille la saison dernière, Adrien Rabiot s’est officiellement engagé en faveur de l’AC Milan le 1er septembre dernier. Un départ consécutif à la bagarre qui a opposé l’international français de 29 ans à Jonathan Rowe lors de la 1ère journée de Ligue 1 à Rennes. Un départ qui n’était pas prévu initialement, que ce soit dans le camp du joueur ou des dirigeants olympiens. La séparation a été difficile à digérer pour les supporters de l’OM, qui s’étaient attachés au milieu de terrain formé au PSG et passé par la Juventus Turin. Le public marseillais attendait par ailleurs un message d’adieu d’Adrien Rabiot depuis plusieurs jours.
C’est désormais chose faite puisque dans un message publié sur Instagram, l’ancien Turinois a remercié les supporters marseillais pour leur accueil et leur a souhaité le meilleur pour la suite. « Chers supporters marseillais, avant de commencer ma nouvelle aventure à Milan je voulais vous adresser un message. Depuis le 1er jour où je suis arrivé à Marignane, vous n'avez pas attaché d'importance à mon passé parisien, et m'avez tout de suite adopté en tant que Marseillais, et ce jusqu'à mon départ » a publié Adrien Rabiot sur Instagram avant de conclure.

« Durant toute la saison vous m'avez encouragé, accompagné, porté, applaudi... vous avez été d'un soutien sans faille. J'ai senti cette ferveur, cette passion, cet amour du football qui vous anime et qui fait de Marseille une ville et un club unique en France. Je n'oublierai jamais l'ambiance du Vélodrome. Les chants, les tifos et ce « Aux armes ». Les joies lors des célébrations et surtout cette sensation indescriptible de marquer dans ce stade... Ça aura été un immense plaisir de défendre vos couleurs, celles de l'Olympique de Marseille. Merci pour tout peuple Bleu & Blanc » a écrit le joueur qui défendra à présent les couleurs de l’AC Milan. Un message qui ferme définitivement le chapitre Adrien Rabiot à l’OM.
Derniers commentaires

OM : Balerdi, le cauchemar sans fin !

La modération fait quoi 🤣

OM : Balerdi, le cauchemar sans fin !

Ce qui esf bien avec ce nouveau forum eet que tu ne peux pas mettre en PV ma petite Kenny Du coup, on voit que tu vie sur les articles et que tu ne va jamais sue ceux de ton vieux club de banlieue

OM : « Je n’oublierai jamais », Adrien Rabiot sort du silence

Il faut te calmer. C'est toi qui embrouille, moi je dis seulement ce que j'ai à dire.

OM : « Je n’oublierai jamais », Adrien Rabiot sort du silence

Tu t embrouilles avec tes comptes fake 🤣

OM : « Je n’oublierai jamais », Adrien Rabiot sort du silence

Je me rappelle que cela faisait partie de tes délires parmi d'autre énormités que tu as pu écrire ici.

