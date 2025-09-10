OM : Balerdi au placard, De Zerbi change tout vendredi

L'Olympique de Marseille a raté son début de saison et Leonardo Balerdi est grandement pointé du doigt par de nombreux observateurs. Le défenseur argentin peut-il glisser sur le banc avec le gros recrutement estival de l'OM ? Ça sera le cas dès vendredi soir au profit des nouveaux joueurs.

Un capitaine qui n'est plus vraiment maître à bord à Marseille. Après avoir récupéré le brassard cet été, Leonardo Balerdi espérait passer un cap et prendre du poids dans le onze olympien. Cependant, le défenseur argentin de l' OM a montré plusieurs signes de faiblesses en ce début de saison. Son mauvais placement à Rennes a couvert Ludovic Blas et offert un but aux Bretons. Sa passe approximative à Lyon a fait expulser CJ Egan-Riley. De quoi provoquer deux défaites pour son club et attirer l'attention négative des observateurs sur sa personne. Balerdi est même mis sur le banc par certains supporters phocéens.

Lorient va t-il changer la hiérarchie à l'OM ?

RMC Sport, l'entraîneur italien devrait tester une défense centrale Pavard-Aguerd puisque le Français se dit prêt à jouer immédiatement. Remis de sa blessure à la cheville, Facundo Medina devrait jouer latéral, il est en tout cas en concurrence avec Emerson Palmieri. Roberto de Zerbi va les écouter dès vendredi soir pour la reprise du championnat. L'Olympique de Marseille reçoit Lorient au Stade Vélodrome, moins de trois jours à peine après le déplacement de l'Argentine de Balerdi en Equateur. Le capitaine olympien est donc contraint de se reposer . Selon, l'entraîneur italien devrait tester une défense centrale Pavard-Aguerd puisque le Français se dit prêt à jouer immédiatement. Remis de sa blessure à la cheville, Facundo Medina devrait jouer latéral, il est en tout cas en concurrence avec Emerson Palmieri.

Une défense très interessante qui travaillera ses automatismes contre un adversaire lorientais abordable. Après les Merlus, le programme sera bien plus corsé pour Marseille : Real Madrid, PSG, Strasbourg et l'Ajax Amsterdam. Si les quatre hommes donnent satisfaction vendredi et offrent un premier clean-sheet à l'OM cette saison, Leonardo Balerdi tremblera pour sa place. Le brassard ne le protégera pas d'une mise à l'écart sportive. L'exemple du taulier déchu Adrien Rabiot a récemment prouvé que personne n'était intouchable sur la Canebière.