ICONSPORT_268698_0263
Balerdi ne jouera pas contre Lorient vendredi soir

OM : Balerdi au placard, De Zerbi change tout vendredi

OM10 sept. , 21:00
parMehdi Lunay
L'Olympique de Marseille a raté son début de saison et Leonardo Balerdi est grandement pointé du doigt par de nombreux observateurs. Le défenseur argentin peut-il glisser sur le banc avec le gros recrutement estival de l'OM ? Ça sera le cas dès vendredi soir au profit des nouveaux joueurs.
Un capitaine qui n'est plus vraiment maître à bord à Marseille. Après avoir récupéré le brassard cet été, Leonardo Balerdi espérait passer un cap et prendre du poids dans le onze olympien. Cependant, le défenseur argentin de l'OM a montré plusieurs signes de faiblesses en ce début de saison. Son mauvais placement à Rennes a couvert Ludovic Blas et offert un but aux Bretons. Sa passe approximative à Lyon a fait expulser CJ Egan-Riley. De quoi provoquer deux défaites pour son club et attirer l'attention négative des observateurs sur sa personne. Balerdi est même mis sur le banc par certains supporters phocéens.

Lorient va t-il changer la hiérarchie à l'OM ?

Roberto de Zerbi va les écouter dès vendredi soir pour la reprise du championnat. L'Olympique de Marseille reçoit Lorient au Stade Vélodrome, moins de trois jours à peine après le déplacement de l'Argentine de Balerdi en Equateur. Le capitaine olympien est donc contraint de se reposer. Selon RMC Sport, l'entraîneur italien devrait tester une défense centrale Pavard-Aguerd puisque le Français se dit prêt à jouer immédiatement. Remis de sa blessure à la cheville, Facundo Medina devrait jouer latéral, il est en tout cas en concurrence avec Emerson Palmieri.
Une défense très interessante qui travaillera ses automatismes contre un adversaire lorientais abordable. Après les Merlus, le programme sera bien plus corsé pour Marseille : Real Madrid, PSG, Strasbourg et l'Ajax Amsterdam. Si les quatre hommes donnent satisfaction vendredi et offrent un premier clean-sheet à l'OM cette saison, Leonardo Balerdi tremblera pour sa place. Le brassard ne le protégera pas d'une mise à l'écart sportive. L'exemple du taulier déchu Adrien Rabiot a récemment prouvé que personne n'était intouchable sur la Canebière.
Articles Recommandés
ICONSPORT_259036_0157
PSG

Le coup de sang du PSG, le Barça sous pression

ICONSPORT_269776_0623
Equipe de France

EdF : Akliouche a gagné sa place en une minute

ICONSPORT_269776_0452
PSG

PSG : Barcola à Madrid, le Real est mort de rire

ICONSPORT_268698_0339
OL

Trois recrues en septembre, l’OL est sur le coup

Fil Info

11:00
Le coup de sang du PSG, le Barça sous pression
10:30
EdF : Akliouche a gagné sa place en une minute
10:00
PSG : Barcola à Madrid, le Real est mort de rire
9:30
Trois recrues en septembre, l’OL est sur le coup
9:00
OM : Il refuse de partir, De Zerbi bouillonne
8:40
Bouaddi au PSG, le coup de génie de Luis Campos
8:20
L'OL va payer cher sa grosse erreur du mercato
8:00
OM : Balerdi, le cauchemar sans fin !
7:00
TV : OM - Lorient, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Derniers commentaires

OM : Balerdi, le cauchemar sans fin !

La modération fait quoi 🤣

OM : Balerdi, le cauchemar sans fin !

Ce qui esf bien avec ce nouveau forum eet que tu ne peux pas mettre en PV ma petite Kenny Du coup, on voit que tu vie sur les articles et que tu ne va jamais sue ceux de ton vieux club de banlieue

OM : « Je n’oublierai jamais », Adrien Rabiot sort du silence

Il faut te calmer. C'est toi qui embrouille, moi je dis seulement ce que j'ai à dire.

OM : « Je n’oublierai jamais », Adrien Rabiot sort du silence

Tu t embrouilles avec tes comptes fake 🤣

OM : « Je n’oublierai jamais », Adrien Rabiot sort du silence

Je me rappelle que cela faisait partie de tes délires parmi d'autre énormités que tu as pu écrire ici.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading