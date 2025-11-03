OM : Le dossier Ceballos est mort, Madrid a frappé

Cela a été un des feuilletons de l'été marseillais, Dani Ceballos a été tout proche de rejoindre l'Olympique de Marseille. L'affaire ne s'est pas faite, mais Pablo Longoria et Medhi Benatia sont toujours attentifs à l'avenir du joueur espagnol. Mais les choses se compliquent.

A dix-huit mois de la fin de son contrat avec le Real Madrid, Dani Ceballos ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. Au dernier mercato , le milieu de terrain de 29 ans avait été à deux doigts de signer avec l'OM, mais finalement le deal avait capoté. Cependant, la question d'un départ de l'international espagnol se pose toujours et l'idée de voir Ceballos rejoindre l'Olympique de Marseille en janvier prochain était toujours dans l'air ces dernières semaines. Pour cela, il faudra que le joueur accepte de revoir ses ambitions salariales à la baisse.

Cependant, ce lundi, le média spécialisé Fijaches affirme que les dirigeants du Real Madrid ont finalement changé d'avis et qu'ils ont totalement fermé la porte à un départ de Dani Ceballos lors du prochain mercato d'hiver. Un choix validé par Xabi Alonso, qui a utilisé le milieu de terrain avec parcimonie depuis le début de saison, mais compte sur lui quoi qu'il en soit.

Madrid ne veut plus lâcher Dani Ceballos

Dans le dossier Dani Ceballos, l'Olympique de Marseille avait vu débarquer ces derniers jours un énorme concurrent. En effet, après la grave blessure de Kevin de Bruyne, absent plusieurs mois, le club de Naples avait pris contact avec le Real Madrid pour étudier la possibilité de faire venir Ceballos. Mais Aurelio De Laurentiis a vite compris que Florentino Perez n'envisageait plus du tout le départ de son joueur et il n'a donc pas transmis d'offre à Madrid.

« Son contrat avec le Real Madrid court jusqu'à l'été 2027, offrant au club une position de négociation confortable. Si le joueur décide finalement de partir, un transfert pourrait être envisagé lors du prochain mercato estival. Mais pour le moment, et surtout durant ce mercato hivernal, un départ de Dani Ceballos paraît impossible », précise Hector Andreu, le journaliste espagnol qui suite de près l'actualité du Real Madrid.