OM : Le dossier Ceballos relancé en janvier !

Tout proche de s’engager avec l’OM cet été, Dani Ceballos est finalement resté au Real Madrid. Mais son avenir pourrait de nouveau être au coeur des débats lors du mercato en janvier prochain.

L’ Olympique de Marseille est passé tout proche d’un énorme coup sur le marché des transferts cet été. A la recherche d’un milieu de terrain pour compenser le départ d’Adrien Rabiot, le club phocéen a contacté le Real Madrid pour Dani Ceballos. Un accord avait même été trouvé entre Marseille et le club de la Casa Blanca, et les discussions étaient bien engagées avec le joueur. Après avoir donné son accord de principe, Dani Ceballos a finalement fait machine-arrière en refusant l’OM et en faisant le choix de rester au Real Madrid.

Un coup dur pour Pablo Longoria et Medhi Benatia, lesquels pourraient toutefois retenter leur chance en janvier prochain. Le site Real Madrid Exclusivio affirme en tout cas que la porte pourrait de nouveau s’offrir cet hiver pour Dani Ceballos, en fonction des six premiers mois de la saison. Si l’international espagnol souffre d’un manque de temps de jeu, alors il pourrait prendre la décision de s’en aller pour augmenter ses chances de figurer dans le groupe de l’Espagne pour la Coupe du monde. Le média ajoute qu’un club a déjà pris rendez-vous avec le Real Madrid en janvier, il s’agit de la Juventus Turin.

La porte peut s'ouvrir cet hiver pour Ceballos

Le club turinois, déjà intéressé cet été, est toujours bouillant pour tenter de finaliser la venue de Dani Ceballos. La presse espagnole ajoute que le Real Madrid réclame toujours entre 15 et 20 millions d’euros pour se séparer de l’ancien joueur du Betis Séville. Reste maintenant à voir si l’Olympique de Marseille se manifestera à son tour en janvier prochain, ou si le dossier est définitivement clos pour les dirigeants phocéens après la volte-face du joueur il y a quelques semaines. Pour rappel, l’OM a réagi en s’offrant Matt O’Riley, prêté par Brighton ainsi que Arthur Vermeeren, prêté avec option d’achat par le RB Leipzig pour se renforcer au milieu de terrain.