Ceballos à l'OM, il ne manque qu'un petit détail

L'hiver prochain lors du marché des transferts, l'OM devrait se montrer actif. S'il y a bien un joueur qui plait aux dirigeants phocéens, c'est Dani Ceballos.

L' OM n'est pas totalement satisfait de son effectif. Roberto De Zerbi aimerait notamment pouvoir recruter un nouveau joueur de haut niveau, capable de faire franchir un cap à son collectif. L'été dernier, les Phocéens étaient très intéressés par la possibilité de s'attacher les services de Dani Ceballos. Mais finalement, Xabi Alonso avait convaincu le joueur du Real Madrid de continuer un peu l'aventure. Mais sa situation n'a pas franchement changé dans la capitale espagnole et Ceballos serait plus enclin que jamais à quitter Madrid pour rejoindre Marseille.

Ceballos à l'OM, enfin le moment ?

Selon les informations de Fichajes, le milieu de terrain rejoindra en effet l'OM dès l'ouverture du marché des transferts hivernal. Il s'agirait d'un un prêt avec option d’achat obligatoire fixée à 7,5 millions d’euros, auxquels il faut ajouter 500 000 euros de bonus et 5% sur une future revente. Pour Le Quotidien du Sport, les derniers points de négociation entre les deux clubs tournent autour du pourcentage à la revente. Tout n'est pas encore totalement réglé mais les voyants sont presque tous au vert pour voir l'Espagnol rejoindre les rangs de Roberto De Zerbi. Assurément un énorme coup pour l'Olympique de Marseille.

D. Ceballos Fernández Espagne • Âge 29 • Milieu Champions League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga Matchs 7 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

L'OM veut donc frapper encore une fois fort sur le marché des transferts afin d'affirmer un peu plus ses ambitions cette saison. Si tout n'est pas parfait, les Phocéens sont encore en course dans toutes les compétitions. Les fans attendent mieux mais les motifs d'espoir sont élevés, surtout avec des dirigeants motivés à faire franchir un cap au club marseillais. Avant de voir ce qu'il se passera cet hiver lors du mercato, les Phocéens ont encore du pain sur la planche. Et cela commencera par un déplacement sur la pelouse de l'AJ Auxerre ce samedi soir en Ligue 1.