ICONSPORT_184095_0051
Dani Ceballos

L’OM revient à la charge pour Dani Ceballos

OM17 sept. , 19:00
parCorentin Facy
Remplaçant contre l’OM mardi soir, Dani Ceballos était proche de signer à Marseille au mercato estival. L’international espagnol pourrait justement faire l’objet d’une nouvelle offensive des Olympiens.
En quête d’un milieu de terrain de haut niveau dans les derniers jours du mercato afin de compenser le départ d’Adrien Rabiot à l’AC Milan, l’Olympique de Marseille avait jeté son dévolu sur Dani Ceballos. Un accord avait été trouvé entre le club phocéen et le Real Madrid pour le prêt avec obligation d’achat de l’international espagnol. D’abord enthousiaste à l’idée de rejoindre l’OM, le milieu de terrain de 29 ans avait ensuite changé d’avis, faisant capoter son transfert dans les derniers jours du mercato.

L'OM ne lâche pas l'affaire pour Ceballos

Un coup dur pour Pablo Longoria et Medhi Benatia, qui avaient déployé beaucoup d’énergie pour finaliser le deal. Mais tout n’est peut-être pas fini entre l’Olympique de Marseille et Dani Ceballos. En effet, le site Fichajes affirme que le club phocéen est bien décidé à revenir à la charge cet hiver pour recruter l’ancien joueur du Betis Séville. L’idée est clairement de profiter du faible temps de jeu de Dani Ceballos au Real Madrid lors de la première partie de saison pour le convaincre de tenter l’aventure à l’OM à six mois de la Coupe du monde.
« L'Olympique de Marseille ne baisse pas les bras et prépare une nouvelle offensive en janvier » affirme le média espagnol, qui ajoute que le Real Madrid est toujours ouvert à un transfert de son joueur, comme c’était déjà le cas cet hiver. Un constat encore plus valable à présent que Jude Bellingham et Eduardo Camavinga ont effectué leur retour dans le groupe merengue après avoir été éloignés des terrains pour blessure.
Comme l’été dernier, les cartes sont maintenant entre les mains de Dani Ceballos, qui va devoir choisir s’il veut rester au Real Madrid malgré un faible temps de jeu, ou tenter de relancer sa carrière à l’OM avant la Coupe du monde qu’il rêve de jouer avec l’Espagne. Les dirigeants olympiens maintiennent en tout cas le contact avec l’entourage du joueur et avec le board du Real Madrid pour se tenir prêt à relancer le dossier cet hiver.
