OM : Le dossier Anis Hadj Moussa prend l'eau

Désireux de renforcer le flanc droit de son attaque en marge de la saison prochaine, l'OM a toujours Anis Hadj Moussa dans son viseur. Mais l'international algérien du Feyenoord risque de coûter trop cher, alors que le LOSC, plus solide financièrement, s'est également positionné.

L' Olympique de Marseille est en train de vivre une fin de saison cauchemardesque. Sur le podium de la Ligue 1 il y a encore quelques journées de cela, l'effectif dirigé par Habib Beye est en pleine chute libre. A cause de 4 défaites et 1 nul lors des six dernières journées de Ligue 1, l'écurie phocéenne s'est logiquement fait doubler par toute la concurrence et pointe désormais à une triste et décevante 7e place à deux journées de la fin de la saison.

Côté sportif, rien ne va, donc, alors que certains joueurs, pourtant considérés comme des leaders techniques, ne répondent plus du tout à l'appel. C'est notamment le cas de Mason Greenwood, lequel devrait être vendu l'été prochain. Pour le remplacer, l'OM pense toujours à Anis Hadj Moussa, mais l'opération risque d'être très complexe.

Concurrence, manque d'argent... l'OM ne fait pas le poids

Auteur de 11 buts et 7 passes décisives en 38 apparitions avec le Feyenoord cette saison, Anis Hadj Moussa a logiquement vu sa cote grimper sur le marché des transferts. Comme l'indique Foot Mercato , l'OM, qui le suivait déjà lors des derniers mercatos, est toujours à fond sur lui. Mais la situation financière olympienne et son absence de qualification pour la prochaine Ligue des champions complexifient largement cette opération. Si en janvier dernier, apprend-on, Pablo Longoria avait personnellement contacté Dennis te Kloese, le directeur sportif du Feyenoord, la situation d'aujourd'hui est nettement différente. Et clairement plus mauvaise.

Et comme si une crise sportive et financière ne suffisait pas, l'OM voit le LOSC se greffer à la lutte pour Anis Hadj Moussa. Compte tenu de la santé financière plus rassurante du club nordiste, les Phocéens ont un sérieux cran de retard dans cette course, pour un joueur que Transfermarkt évalue aujourd'hui à 20 millions d'euros.