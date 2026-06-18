L’OM puni, l’UEFA félicite le PSG et Monaco

Ce qui n'était pas anormal vu que pour rattraper le retard sur les cadors il a fallut dépasser les seuils parfois et en subir d'ailleurs les conséquences. Mais au final ils l'ont fait. De plus si tu es cohérent, tu reconnais que le PSG a donc été encadré par le fair-play financier comme tout le monde. Le PSG a même été désavantagé face a City ou Chelsea qui eux sont arrivés bien avant le fait play financier avec des gros investissements