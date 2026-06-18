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Nasser al-Khelaïfi, président du PSG

L’OM puni, l’UEFA félicite le PSG et Monaco

Ligue 118 juin , 13:40
parEric Bethsy
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Pour non-respect de l’accord passé en 2022, l’Olympique de Marseille a été sanctionné par l’UEFA qui le menace d’une exclusion de toutes compétitions européennes. En revanche, l’instance n’a prononcé aucune mesure contre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco, également surveillés ces dernières années.
L’Olympique de Marseille n’a pas échappé à la sanction. Au bout du suspense, le club de Frank McCourt a écopé d’une exclusion de toutes compétitions européenne avec sursis et d’une amende de 10 millions d’euros. La commission de contrôle financier des clubs de l’UEFA constate que le pensionnaire du Vélodrome n’a pas respecté l’accord signé en 2022. A l’époque, les Marseillais s’étaient engagés à rééquilibrer leurs comptes en se basant sur les règles du fair-play financier.
L’instance européenne a quand même tenu compte de la crise des droits TV en France, d’où la période d’un an laissée à l’Olympique de Marseille pour revenir à l’équilibre, sous peine de perdre une éventuelle qualification en Coupe d’Europe. La situation devient urgente dans la cité phocéenne, alors que l’ambiance est maintenant beaucoup plus apaisée au Paris Saint-Germain et à l’AS Monaco. Après trois années passées sous l’étroite surveillance de l’UEFA, le champion de France et la formation de la Principauté ne sont plus dans le collimateur de la commission de contrôle financier des clubs.

Le PSG et Monaco tirés d'affaire

Dans son verdict, l’instance indique que ces deux écuries « ont atteint l'objectif final de l'accord de règlement en se conformant à la règle sur les revenus du football au cours de la saison 2025-2026 (c'est-à-dire en couvrant les périodes de déclaration se terminant en 2023, 2024 et 2025) et sont donc sortis du régime de règlement ». Une excellente nouvelle pour les Parisiens et surtout pour les Monégasques, longtemps sous la menace en raison des nouvelles exigences de l’UEFA.
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Derniers commentaires

L’OM puni, l’UEFA félicite le PSG et Monaco

Ce qui n'était pas anormal vu que pour rattraper le retard sur les cadors il a fallut dépasser les seuils parfois et en subir d'ailleurs les conséquences. Mais au final ils l'ont fait. De plus si tu es cohérent, tu reconnais que le PSG a donc été encadré par le fair-play financier comme tout le monde. Le PSG a même été désavantagé face a City ou Chelsea qui eux sont arrivés bien avant le fait play financier avec des gros investissements

L’OM puni, l’UEFA félicite le PSG et Monaco

Paris a mis 14 ans pour y parvenir avec les moyens d’un pays dont l'objectif etait de se faire une image. Et si ma mémoire ne me trompe pas le PSG a souvent été mis à l'index pour son manque de fair-play financier.....

L’OM tient la recette pour détrôner le PSG

avec des tickets resto comme budget ? arretez avec vos titres en bois, ce site c'est fou sans deconner

L’OM tient la recette pour détrôner le PSG

Beaucoip l'espère.... mais c’est pas pour demain la veille de pouvoir rivaliser avec le PSG!!!

Samuel Umtiti sur M6, un réveil est exigé

Il débute, pas toujorus simple de faire du ping-pong avec le journaliste dont c'est le metier.

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