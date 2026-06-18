Hommage à Eric Roy

Brest organise un hommage à Eric Roy au Stade Francis Le-Blé

Brest18 juin , 14:20
parClaude Dautel
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Au lendemain de l'annonce de la mort d'Eric Roy, le club de Brest a décidé d'organiser ce jeudi un rassemblement afin de rendre hommage à son entraîneur, décédé à 58 ans des suites d'un cancer. Les supporters du club breton sont attendus nombreux à ce rendez-vous.
« Suite à la disparition tragique de notre entraîneur Éric Roy, le Stade Brestois 29, en lien avec les supporters, organise ce jeudi un rassemblement au stade Francis-Le Blé. À partir de 18h, les supporters auront la possibilité de partager leurs témoignages et messages de soutien dans les livres d’or mis à disposition par la Ville de Brest. Ces recueils seront ensuite accessibles à l’Hôtel de Ville ce vendredi et samedi (de 9h à 18h) avant d’être remis à la famille d’Éric Roy. À 19h, un hommage solennel lui sera rendu à l’entrée de la tribune Foucauld, en présence du Président, de la direction, des salariés du club, du Maire de Brest, ainsi que de tous les supporters souhaitant s’associer à ce moment de recueillement », précise le Stade Brestois dans un communiqué.
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avec des tickets resto comme budget ? arretez avec vos titres en bois, ce site c'est fou sans deconner

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